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Anadolu Isuzu’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne büyük teslimat anlaşması

Anadolu Isuzu, Roads & Transport Authority (RTA) ile, Dubai toplu taşıma sisteminde kullanılmak üzere 70 adet Citiport 18 Class 2 otobüs için, yüksek bedelli bir ihracat anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
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Anadolu Isuzu’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne büyük teslimat anlaşması
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Anadolu Isuzu, uluslararası pazardaki başarısını bir kez daha kanıtlayarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin önemli ulaşım otoritesi Roads& Transport Authority (RTA) ile 70 adet toplu taşıma otobüsü için 37,8 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anadolu Isuzu’nun tek seferde kazandığı en yüksek bedelli ihracat ihalesi ve en yüksek adetli 18 metre Citiport satışı olma özelliği taşıyan anlaşma kapsamında, araçların 2026 yılında teslim edilmesi hedefleniyor.

Citiport 18 Class 2 ile modern toplu taşıma çözümleri

Modern teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasitesi, enerji verimliliği ve düşük emisyon değerleriyle öne çıkan Citiport 18 Class 2 model otobüsler; Birleşik Arap Emirlikleri’nin toplutaşımasisteminde yer alacak. Ergonomik tasarımı ve üstün konfor özellikleriyle yolcu deneyimini geliştiren bu araçlar, Dubai’de hizmet verecek.

Bu anlaşma, Anadolu Isuzu’nun küresel başarısını ve sektöre sağladığı yenilikçi katkıları bir adım öteye taşımayı hedefliyor. BAE gibi stratejik bir pazarda modern ve çevreci ulaşım çözümleri sunan Anadolu Isuzu, sürdürülebilir toplu taşımacılıkta öncü konumunugüçlendirmeye devam ediyor.

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