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Anadolu Isuzu’dan EVM ile distribütörlük anlaşması

Anadolu Isuzu, uluslararası pazarlarda büyüme hedefi doğrultusunda EVM firması ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
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Anadolu Isuzu  EVM firması ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Anadolu Isuzu’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin uluslararası pazarlarda büyüme hedefi doğrultusunda, İrlanda ve İngiltere pazarlarında faaliyet göstermek üzere EVM firması ile distribütörlük anlaşması imzaladığı bildirildi.