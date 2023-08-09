Anadolu Isuzu’dan ilk yarıda 5 milyar lirayı aşkın net satış

Anadolu Isuzu, bu yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin yurt içi satışları yüzde 134, yurt dışı satışları yüzde 99 artış gösterdi.

Şirketin 2023 yılına ilişkin beklentileri, iç pazarda; bulunduğu segmentlerin toplam pazar büyüklüğünün 2022 ilk yarısı ile paralel seyretmesine karşı, 2023 yılı toplam yurt içi satış adetlerinde yüksek-onlu yüzdelerde hacim büyümesi, uluslararası pazarlarda; Avrupa pazarlarındaki resesyon beklentilerine rağmen, artan pazar ve ürün çeşitliliğinin etkisi ile 2023 yılında toplam ihracat satış adetlerimizde orta-onlu yüzdelerde hacim büyümesi şeklinde oluştu. Şirket, 2023 yılı FAVÖK marjının orta-onlu yüzdeler civarında gerçekleşmesini bekliyor.

Toplam satış hacmi yüzde 41 arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde otomotiv pazarı toplam satış adedi 581 bin adet ile geçen yılın aynı döneminin yüzde 55 üstünde gerçekleşti. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 arttı. Ağır ticari araç pazarında ise; kamyon segmenti geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 45, otobüs segmenti yüzde 25, midibüs pazarı yüzde 26 büyüdü. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 3 bin 246 adedi iç pazara, 582 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 3 bin 828 adet araç satıldı ve 2022 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında şirketin toplam satış hacmi yüzde 41 arttı.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde şirketin FAVÖK’ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 210 artışla 911 milyon TL’ye yükselirken FAVÖK marjı da 512 baz puan artışla yüzde 18,1 olarak gerçekleşti. (2022 Haziran: %13,0).

Şirketin 2023 Haziran ayı itibarıyla net işletme sermayesi ihtiyacı 1.968 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2022 sonunda yüzde 9,1 olan Net İşletme Sermayesi İhtiyacı / Net Satışlar oranı, 2023 Haziran sonu itibarıyla yüzde 21,8 seviyesine geldi. (2022 Haziran: %23,0)

Şirket’in 2022 yılı sonunda 290 milyon TL olan Net Finansal Borç yükü, 2023 Haziran sonu itibarıyla 1.775 milyon TL seviyesine yükseldi (2022 Haziran 825 milyon TL), aynı dönemde şirketin Net Finansal Borç/FAVÖK oranı 1,25 olarak gerçekleşti. (2022 Haziran: 1,61 / 2022 Aralık: 0,36).