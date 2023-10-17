Anadolu Motor’dan güneş enerjisi yatırımı

Anadolu Grubu'nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren şirketi Anadolu Motor, sürdürülebilirlik alanında yatırımlarına devam ediyor. Şirket son olarak Kocaeli Çayırova’da bulunan fabrikasının çatısına kurduğu 709,59 kWp gücündeki çatı üstü güneş enerjisi santrali (GES) ile yıllık 825 MWh elektrik üretip, tesisin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayacak. Anadolu Motor, 270 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer bu yeşil enerji ile yaklaşık 360 ton/yıl karbon salımını önleyecek.

“Düşük karbona geçiş için atılmış önemli bir adım”

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Motor Genel Müdürü Yutkun Tok, “İklim krizinin yıkıcı etkilerinden kurtulmak ve sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltmak için önce enerjide dönüşüme gitmek yani yenilenebilir enerji kullanımını yaygın hale getirmek gerekiyor. Bu nedenle Anadolu Motor olarak, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecimizi destekleyecek fırsatları değerlendiriyoruz. Fabrikamızın yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını karşılayıp, yıllık ortalama 360 ton karbon salımını engelleyecek güneş enerjisi santrali yatırımımızı da düşük karbona geçiş için atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Bundan sonrada sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında, Anadolu Motor’un düşük karbona geçiş sürecini destekleyecek tüm fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.