Anadolu Sigorta, kâr payı dağıtmayı planlıyor

Anadolu Anonim Türk Sigorta Yönetim Kurulu, 26 Şubat 2026 tarihli kararıyla B grubu pay sahiplerine peşin nakit kar payı dağıtılmasını Genel Kurul'a teklif edecek.

1 TL nominal değerli her B grubu pay için brüt kar payı 1,375 TL olarak belirlenirken, %15 stopaj sonrası net ödeme 1,16875 TL olacak. Pay olarak kar dağıtımı yapılmayacak.

Dağıtılacak nakit kar payının brüt tutarı 2.750.000.000 TL, net tutar 2.337.500.000 TL olarak belirlendi.

Nakit kar payı dağıtımının 1 Nisan olarak belirlenmesi de Genel Kurul'a teklif edecek.

Ayrıca şirket, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonu veya yatırım ortaklığı hisse senedi alınması için 590.000.000 TL fon ayırdı. Kar dağıtımı sonrası olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre 8.059.278.123 TL dikkate alınacak.