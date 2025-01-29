Anadolu Sigorta, kurtaran araç ile sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna destek oluyor

Kurulduğu günden bu yanahayata geçirdiği projelerle sürdürülebilir kalkınma için katma değeryaratan Anadolu Sigorta, sokak hayvanlarının tedavisive rehabilitasyonu alanında,geçtiğimiz yıl ocak ayında önemli bir projeye imza atmıştı. Bu projeyleAnadolu Sigorta,öncelikli olarak afet dönemleri için hayata geçirdiğiKurtaran Araç ile,sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve toplum sağlığına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Hemogram, biyokimya, ultrason, röntgen ve operasyon odası gibi bir klinikte bulunması gereken birçok ileri seviye ekipmanla donatılan Kurtaran Araç’ta sokak hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonu içingönüllü veteriner hekimler de görev alıyor. Proje kapsamında 1 yıl içinde, 500’den fazla hayvanın röntgen, hemogram ve biyokimya testleri ile ilk muayeneleri gerçekleştirildi.

“Kurtaran Araç ile sokak hayvanlarının refahı için elimizi taşın altına koyuyoruz”

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan,Anadolu Sigorta’nın tam 100 yıldır sürdürülebilir bir dünya için çalıştığını belirterek, sürdürülebilirlik perspektiflerini sokak hayvanları konusuna da yansıttıklarını söyledi. Ergüntan, “Anadolu Sigorta olarak, Kurtaran Araç ile sokak hayvanlarının tedavisinin devamlılığını sağlamakve rehabilitasyonları alanında çalışmalar yapmak üzere bundan tam bir yıl önce bir yola çıktık. Kurtaran Ev ile birlikte hayata geçirdiğimiz Kurtaran Araç ilesokak hayvanlarının sağlığı ve refahı için elimizi taşın altına koydukve her canlının yaşam hakkına duyduğumuz saygıyla sokak hayvanlarının hayatlarına katkı sunmayı hedefledik. Kurtaran Araç’ta yer alan tetkik ekipmanlarısayesinde 500’den fazla sokak hayvanına dokunarak teşhis ve tedavilerini sağladık. Sokak hayvanlarının bakımlarında üstlendiğimiz bu rolile bütüncül sürdürülebilirlik anlayışımıza da katkı sunduk. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde sürdürülebilirlik konusunda değer yaratırken "Karasal Yaşam" hedefi için de çalışmaya devam edeceğiz” dedi.