Anadolu Sigorta’dan otomotiv markalarına özel kasko atağı

Anadolu Sigorta, otomotiv sektöründe farklı araç segmentlerine özel sigorta çözümlerini genişleten iki yeni adım attı. Şirket, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile yaptığı stratejik iş birliği kapsamında Mercedes-Benz marka araçlara özel yeni bir kasko ürününü müşterilere sunmaya başladı.

İş birliği kapsamında geliştirilen Mercedes-Benz Kasko ürünü, Mercedes-Benz sigorta acenteleri üzerinden satışa sunulurken, araçların onarım süreçlerinde yalnızca yetkili servislerde yüzde 100 orijinal parça kullanılması öngörülüyor. Poliçe kapsamında sınırsız İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı, yüksek manevi tazminat limitleri ve kaza durumunda Mercedes-Benz marka ikame araç hizmeti de yer alıyor.

Yeni markalar eklendi

Şirket, bunun yanında Stellantis grubuna bağlı Citroën, DS Automobiles, Opel ve Peugeot kullanıcılarına yönelik de özel kasko ürünlerini devreye aldı.

Yeni ürün yapısında elektrikli, hibrit, plug-in hibrit ve içten yanmalı araçlar için ayrı teminat paketleri sunuluyor. Elektrikli araç sahipleri için mobil şarj hizmeti, şarj kablosu ve adaptör koruması, konutta kurulu duvar tipi şarj istasyonu güvencesi, akım kaynaklı hasarlar ve hatalı şarj dolumuna bağlı zararlar poliçe kapsamına alınabiliyor. Siber güvence ve şarj ekipmanlarına yönelik ek korumalar da ürünün öne çıkan teminatları arasında yer alıyor.

İçten yanmalı araçlara yönelik ürünlerde ise standart kasko teminatlarının yanı sıra geniş asistans hizmetleri, araç çekme, yerinde onarım, konaklama, ulaşım desteği ve belirli sürelerle ikame araç hizmeti sunuluyor. Anadolu Sigorta, markaya özel ürünlerle otomotiv sektöründe müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen sigortacılık modelini genişletmeyi sürdürüyor.