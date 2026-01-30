Anadolu Sigorta'nın 2025 son çeyrek performansı beklentileri aştı

Geçtiğimiz yıla göre; prim üretimini %40,7 oranında artıran Anadolu Sigorta’nın aktif toplamı 134,4 milyar TL’ye ulaşırken yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğü de yılbaşından bugüne %41,1’lik artışla 78,3 milyar TL oldu.

Anadolu Sigorta 100. yılında öz kaynaklarını 41,3 milyar TL’ye yükseltirken, şirketin ortalama öz sermaye kârlılığı %35,4, net kârı ise 12,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide net kâr ise bir önceki yıla göre %16,4 artış göstererek 13,4 milyar TL oldu.

Şirket, sergilediği başarılı performansla, dördüncü çeyrek net kârını 4,1 milyar TL’ye ulaştırarak, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla net kârda %36,4 oranında artış sağladı.

Anadolu Sigorta, 2025 yılının son çeyreğinde bileşik oranı bir önceki çeyreğe göre 3,9 puan iyileştirirken söz konusu iyileşme hasar prim oranında 4,5 puan seviyesinde gerçekleşti.

Güçlü sermaye yapısını pekiştiren Anadolu Sigorta yıl sonunda %206,4’lük sermaye yeterlilik rasyosuna ulaşarak paydaşlarına uzun vadeli güven sunmaya devam etti.

Açıklanan sonuçlara göre Anadolu Sigorta’nın en yüksek prim ürettiği branş, 20,2 milyar TL ile “Yangın ve Doğal Afetler” oldu. Bu branşı, 20 milyar TL ile “Hastalık-Sağlık”, 19,6 milyar TL ile “Kara Araçları Sorumluluk” ve 19 milyar TL ile “Kara Araçları” branşları takip etti.