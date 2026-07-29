Anadolu Sigorta'nın ilk yarı net karı yüzde 41 arttı

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Anadolu Sigorta (ANSGR), konsolide olmayan finansal tablolarına göre 2026'nın ilk yarısında 7 milyar 370 milyon TL net kâr elde etti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 215 milyon TL net kar açıklamıştı.

İkinci çeyrek net kârı ise yıllık bazda yüzde 19,2 artarak 2 milyar 959 milyon TL'den 3 milyar 528 milyon TL'ye yükseldi.

Vergi öncesi kâr ilk altı ayda yüzde 42,6 artışla 8 milyar 927 milyon TL, ikinci çeyrekte ise yüzde 34,2 artışla 4 milyar 770 milyon TL olarak gerçekleşti.

Prim üretiminde çift haneli büyüme

Şirketin toplam prim üretimi ilk altı ayda yüzde 21,9 artarak 54 milyar 189 milyon TL'ye ulaştı. İkinci çeyrekte brüt prim üretimi ise yüzde 15,7 artışla 24 milyar 619 milyon TL oldu.

Reasürör payı sonrasında alınan net primler ilk yarıda yüzde 23,5 artarak 41 milyar 664 milyon TL'ye, ikinci çeyrekte ise yüzde 16,1 artışla 18 milyar 410 milyon TL'ye yükseldi.

Kazanılmış primler de ilk altı ayda yüzde 42,6 artışla 40 milyar 74 milyon TL, ikinci çeyrekte ise yüzde 36,7 artışla 20 milyar 903 milyon TL olarak kaydedildi.

Teknik karlılık ve yatırım gelirleri yükseldi

Genel teknik bölüm dengesi ilk yarıda yüzde 39,4 artışla 9 milyar 300 milyon TL'ye, ikinci çeyrekte ise yüzde 23 yükselişle 4 milyar 549 milyon TL'ye çıktı.

Yatırım gelirleri ilk altı ayda yüzde 17,5 artarak 18 milyar 528 milyon TL, ikinci çeyrekte ise yüzde 5 artışla 8 milyar 755 milyon TL oldu.

Reasürör payı sonrası ödenen tazminatlar ise ilk yarıda yüzde 39 artışla 24 milyar 629 milyon TL'ye, ikinci çeyrekte yüzde 35,2 yükselişle 12 milyar 542 milyon TL'ye ulaştı.