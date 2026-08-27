Anadolubank, 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

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Haziran 2026 tarihi itibarıyla Anadolubank'ın toplam mevduat hacmi yüzde 42 artışla 210 milyar TL seviyesine ulaşırken, net dönem kârı 5,945 milyon TL olarak gerçekleşti.

Banka, güçlü bilanço yapısı ve etkin risk yönetimi anlayışıyla yılın ilk yarısında da reel ekonominin finansmanına katkı sağlamayı sürdürdü.

2026 yılının ilk altı ayında ticari bankacılık, dış ticaret ve dijital bankacılık alanlarında büyümesini sürdüren Anadolubank, müşteri deneyimini geliştiren yatırımlarına devam ederken, Özel Bankacılık alanında da yeni yatırımlarla hizmet ağını genişletti.

Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, Banka’nın 2026 yılı ilk yarı performansına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

‘’2026'nın ilk yarısında stratejik hedeflerimiz doğrultusunda güçlü sonuçlar elde ettik. Orta Vadeli Program doğrultusunda şekillenen ekonomik süreçte firmalarımızın finansmana erişimini desteklemek amacıyla kısa ve orta vadeli nakit kredilerimizin yanı sıra kredi çözümlerimizle Ticari, KOBİ ve Tarım segmentlerindekimüşterilerimizin yanında olmayı sürdürdük.’’

Ticari kredilerde sektörün üzerinde büyüme

Reel sektörün finansmanında aktif rol alan Anadolubank, 2026 yılının ilk yarısında toplam ticari kredilerde yüzde 30 büyüyerek sektörün üzerinde gelişim gösterdi ve pazar payını artırdı.

Banka, işletmelerin finansmana erişimini destekleyen çözümleriyle reel sektörün büyümesine katkı sağlamaya devam etti.

Dış ticarette güçlü ivme

Dış Ticaret ve Uluslararası Bankacılık alanındaki güçlü performansını sürdüren Anadolubank, ihracatçı firmalara kendi kaynaklarının yanı sıra TCMB ve Eximbank kaynaklı kredilerle finansman desteği sağlamaya devam etti.

Yılın ilk altı ayında aracılık edilen akreditifli işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarken, işlem adedi yüzde 20'nin üzerinde arttı. Banka, değişen dış ticaret mevzuatına uyum konusunda firmalara Danışman Bankacılık kapsamında desteğini de sürdürdü.

Dijital Bankacılık'ta yüksek limitli ve yenilikçi çözümler

Dijital Bankacılık yatırımlarına devam eden Anadolubank, Dijital İhtiyaç Kredisi ile müşterilerine şubeye gitmeden 350 bin TL'ye kadar finansmana erişim imkânı sunmaya başladı. Bunun yanında Renkli Hesap ürününün üst limiti 10 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkarıldı.

Özel Bankacılık'ta büyüme devam ediyor

Anadolubank, Özel Bankacılık alanındaki büyümesini yeni yatırımlarla desteklemeyi sürdürdü.

İzmir'in ardından yalnızca Özel Bankacılık müşterilerine hizmet veren Nişantaşı Özel Bankacılık Şubesi'ni de hizmete açan Banka, kişiye özel hizmet anlayışını daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

Özel Bankacılık segmentinde Vergi Danışmanlık Hizmeti ve World Elite Özel Bankacılık Kredi Kartı ile ayrıcalıklı çözümlerini müşterilerine sunmaya devam etti.

Etkin bilanço yönetimi, güçlü sermaye yapısı ve müşteri odaklı bankacılık anlayışıyla sürdürülebilir kârlı büyümesini destekleyen Anadolubank, yılın ikinci yarısında da reel sektöre sağladığı finansman desteğini artırarak ülke ekonomisine değer katmayı sürdürecek.