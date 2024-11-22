Anadolubank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Bahar Uysal oldu

Türkiye'nin köklü bankalarından Anadolubank, yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında müşteri deneyimi odaklı çalışmalarını yoğunlaştıran Anadolubank, iletişim faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Banka kurumsal iletişim alanında deneyimli bir ismi kadrosuna dahil etti. Perakende, medya ve finans gibi çeşitli sektörlerde 15 yılı aşkın süre başarılı projelere imza atan Bahar Uysal, Anadolubank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı olarak görevine başladı.

Bahar Uysal kimdir?

Yüksek lisansını The George Washington University'de pazarlama ve psikoloji alanlarında tamamlayan Bahar Uysal, kariyerine 2006 yılında Vakko'da başladı. Uzun yıllar önde gelen perakende şirketlerinin pazarlama ve iletişim departmanlarını yöneten Uysal, daha sonra B2B pazarlama alanında çalışarak kurumsal ihtiyaçlara yönelik iletişim stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulundu.

Perakende ve B2B sektörlerde önemli deneyimler kazanan Bahar Uysal, Türkiye'nin önde gelen medya gruplarından Turkuvaz Medya'da Pazarlama ve Reklam Müdürü olarak görev yaparak, medya sektöründe de önemli tecrübeler edindi. Bu dönemde küresel markalarla büyük ölçekli sponsorluk etkinliklerini yönetti. Perakende sektörünün önde gelen markalarından English Home’da Pazarlama Müdürü olarak markanın pazarlama ve iletişim faaliyetlerini yürüten Uysal, son olarak 2019-2024 yılları arasında EY Türkiye'de Marka, Pazarlama ve İletişim Direktörü olarak görev aldı. 2024 kasım ayı itibarıyla Anadolubank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Amerikan Pazarlama Derneği, Sigma Alpha Lambda ve Ulusal Liderlik ve Onur Örgütleri üyesi olan Bahar Uysal, 2022 yılından beri İstanbul Marketing Awards jüri üyeleri arasında yer almaktadır.