Anadolubank özel bankacılık hizmet ağını genişletiyor

Anadolubank, Özel Bankacılık hizmet ağını genişleterek, yüksek gelir grubundaki müşterilerine ayrıcalıklı deneyimler sunmayı sürdürüyor.

Finansal zeka, stratejik planlama ile birleşiyor

Anadolubank, finansal varlıklarını stratejik yöneten müşterilerine; yatırım danışmanlığından yapılandırılmış ürünlere, özel fonlardan global piyasalara kadar kapsamlı bir yatırım portföyü sunuyor. Müşteriye özel risk analizi temelli çözümler ile ayrıcalıklı finansal rehberlik eşliğinde müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarında kapsamlı destek sağlanıyor.

Anadolubank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Kadriye Didem Karaca yaptığı açıklamada “Özel Bankacılık ağımızı genişletirken yalnızca ürünü değil, deneyim odaklı bir anlayışı benimsiyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz her avantajı, onların ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alarak tasarlıyor, Özel Bankacılığı bankamızın sürdürülebilir büyümesinin stratejik kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz‘’ ifadesine yer verdi.

Anadolubank, Özel Bankacılık hizmetlerine vergi danışmanlığını da ekledi

Müşterilerinin finansal yönetiminde vergi planlamasının artan önemini göz önünde bulunduran Anadolubank, Özel Bankacılık segmentinde sunduğu hizmet portföyünü vergi danışmanlığı ile güçlendirdi. Banka, özel bankacılık müşterilerine sunmaya başladığı vergi danışmanlığı hizmeti ile bireysel vergi planlamasından uluslararası vergi konularına kadar geniş bir yelpazede destek sağlıyor. Müşteriler, vergi pozisyonlarının değerlendirilmesi, gayrimenkule dayalı gelir vergilendirmesi, veraset vergisi uygulamaları ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları konularında uzman desteği alabiliyor. Anadolubank, özel bankacılık kredi kartı bulunan müşterilerine, vergi danışmanlığı ayrıcalığını ücretsiz olarak sunuyor.

Kapsamlı finansal çözümler ve ayrıcalıklar

Seçkin müşterilerine, yatırım dünyasına ait birçok ayrıcalıklı deneyim sunan Anadolubank Özel Bankacılık, bankacılık işlemlerinde masrafsızlık avantajı da sağlıyor. Bunun yanı sıra World Elite Kredi Kartı ile Lounge Key imkanı, VIP havalimanı transfer hizmetlerinde %50 indirim, havalimanı hızlı geçiş ayrıcalığı, indirimli kiralık kasa, restoran harcamalarında %20 nakit iade, online yoga-pilates dersleri gibi ayrıcalıklar da yine özel bankacılık müşterilere sunulan hizmetler arasında.