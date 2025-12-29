Anadolubank, yurt dışından borçlanma aracı ihraç edecek. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "Anadolubank A.Ş. Yönetim Kurulu; Yurtiçinde satışa sunulmaksızın Türkiye dışında satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 250 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para veya muadili Türk Lirası tutarına kadar borçlanma aracı ihracı yapılması kararı alınmıştır.

Gerekli izinler için BDDK, SPK ve diğer mercilere başvurular yapılacaktır."