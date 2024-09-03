Anadolubank’ta iki üst düzey atama gerçekleşti. Bankanın Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine Anadolubank A.Ş.’de Mevduat, Perakende ve Özel Bankacılık Bölüm Başkanlığı görevini sürdüren Kadriye Didem Karaca, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Anadolubank A.Ş.’de Mali İşler Bölüm Başkanlığı görevini üstlenen İlker Teker atandı.

Kadriye Didem Karaca hakkında

Kadriye Didem Karaca, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1998 yılında Egebank A.Ş.’de Management Trainee olarak başladı. 1998–2003 yılları arasında sırasıyla Egebank A.Ş., Alternatifbank A.Ş. ve HSBC Bank A.Ş.’de Şube ve Genel Müdürlük Departmanları’nda görev aldıktan sonra, 2003 yılında Anadolubank A.Ş.’ye katıldı. Portföy yöneticiliği ve 10 yıl Şube Müdürlüğü görevininin ardından 2016 yılından itibaren Perakende Bankacılık Bölüm Başkanlığı görevine atanan Karaca, görevi süresinde Özel Bankacılık, Dijital Satış ve Performans Yönetimi, Mevduat Fiyatlama ve Satış Yönetimi, Sigorta, Perakende Bankacılık, Kurumsal İletişim ve Reklam Birimleri’ni başarıyla yönetti.

İlker Teker hakkında

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan İlker Teker, aynı üniversitede bankacılık alanında yüksek lisansını tamamladı. Çalışma hayatına 2004 yılında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de Teftiş Kurulu’nda başladı. 2007-2015 yılları arasında Eurobank Tekfen A.Ş. (daha sonraki adıyla Burgan Bank A.Ş.)’de Risk Yönetimi çatısı altında Kredi Riski Birim Müdürü olarak çalışan Teker, 2015-2017 yılları arasında Anadolubank A.Ş.’de Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. 2017 yılından bu yana ise Anadolubank A.Ş.’de Mali İşler Bölüm Başkanı olarak görevini başarıyla yürüttü.