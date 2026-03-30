Anadolubank’tan 2025 yılında güçlü finansal performans

Sürdürülebilir büyüme stratejisi ve sağlam bilanço yapısıyla ilerleyen Anadolubank, 2025 yılında mali yapısını güçlendirmeye devam etti. Banka, 2025 yılını 9,43 milyar TL konsolide net kâr ile kapattı. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 77 artış kaydeden bu sonuç, stratejik hedeflerle paralel seyreden disiplinli büyüme anlayışının ve güçlü özkaynak kârlılığının somut göstergesi oldu.

Toplam aktif büyüklüğünü yüzde 72 oranında artıran Anadolubank, sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme hızı yakaladı. Aktif kalitesini koruyan ve stratejik hedeflerine paralel büyüyen Banka, her alanda ürün ve hizmet yelpazesini genişletmeye devam etti.

Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, Banka'nın 2025 yılı performansını değerlendirdi: ‘’2025 yılında finansal sonuçlarımız açısından güçlü bir performans ortaya koyduk. Aktif büyüklüğümüz ve kârlılığımızdaki artış, stratejik odak alanlarımızda attığımız adımların ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızın somut bir yansıması oldu. Ticari ve KOBİ Bankacılığı alanında sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek reel sektörün finansmanında aktif rol üstlenmeye devam ettik. Seçici kredi politikamız ve risk-getiri dengesine dayalı yaklaşımımız, sürdürülebilir bir portföy yapısı hedefimizi de destekledi.’’

Akreditif hacmi iki katına çıktı

Anadolubank, dış ticaret işlemlerinde aracılık ettiği akreditif hacmini iki katına çıkardı. Bu performans, Banka'nın ihracatçı ve ithalatçı müşterilerin uluslararası ticarette yanında olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Nakit Yönetimi'nde ürün çeşitliliği arttı

Nakit Yönetimi alanında firma iş birliklerini sürdüren Banka, tedarikçi ve bayi ağlarında kurumların iş yapış şekillerine uygun çözümler sundu. Ürün yelpazesini çeşitlendirme stratejisi bu alanda da kararlılıkla sürdürüldü.

Dijital müşteri kazanımı hızlandı

Dijital bankacılık alanındaki yatırımlarını sürdüren Anadolubank, görüntülü görüşme altyapısı üzerinden elde ettiği bireysel müşteri kazanımını yüzde 127 artırdı.

Uluslararası piyasalarda güçlenen konum

2025 yılı, Anadolubank'ın uluslararası piyasalardaki konumunu da güçlendirdiği bir dönem oldu. Şubat ayında gerçekleştirilen 150 milyon ABD Doları tutarındaki ilk sermaye benzeri tahvil ihracı uluslararası yatırımcılardan yaklaşık üç kat talep görerek başarıyla tamamlandı. Ekim ayında ise Banka, toplam 250 milyon ABD Doları tutarında, üç ayrı dilimden oluşan ikinci tahvil ihracını gerçekleştirdi. Bu işlemler, Banka’nın uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu ve yatırımcı güvenini bir kez daha teyit etti.