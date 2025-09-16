Anadolubank’tan 2025 yılının ilk yarısında sürdürülebilir büyüme

2025 yılının ilk yarısında Anadolubank, Ticari Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı’nda sürdürülebilir ve kârlı büyüme odağını, krediye dayalı aktif büyüme ve müşteri ilişkilerinde derinleşme ile sürdürdü. Dijitalleşme ve müşteri odaklı hizmet felsefesiyle müşterilerine özel çözümler sunmaya devam eden Banka, değişken piyasa koşullarına rağmen güçlü büyüme ivmesini devam ettirdi.

Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde; ‘’Başarılı bir performans sergiledik ve güçlü büyümemizi sürdürdük. Bu başarı her bir müşterimize verdiğimiz değerin yansımasıdır. Aynı inançla, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlamaya, sürdürülebilir büyüme stratejimizle hedeflerimize ilerlemeye devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Ticari ve KOBİ kredilerinde sektör ortalamasını aştı

Anadolubank, Ticari ve KOBİ müşterilerine sunduğu ürünlerle birlikte, yılın ilk yarısında reel sektöre sağladığı güçlü desteğini daha da artırdı. Bu doğrultuda toplam ticari kredilerde 2025’in ilk yarısında yüzde 37 büyüme ile sektöre göre daha fazla gelişim göstererek pazar payını artırdı. Banka, Nakit Kredilerde KGF ve İGE Kefaletli Kredileri de portföyüne dahil ederek KOBİ’leri ve ihracatçı firmaları desteklemeye devam etti.

Dış ticarette büyüme devam ediyor

Anadolubank, 2025 yılının ilk yarısında Dış Ticaret ve Uluslararası Bankacılık alanında önemli atılımlar gerçekleştirdi. İlk 6 ayda aracılık edilen akreditifli işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla iki kat arttı. İşlem adetlerindeki artış ise yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşti. Banka, gerek kendi kaynağından gerekse TCMB ve Eximbank kaynaklı krediler ile ihracatçılara verdiği finansman desteğini yılın ilk yarısında artırarak müşterilerinin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam etti. Banka, dış ticaretteki uzmanlığıyla müşterilerine sunduğu danışmanlık hizmeti ve uygun çözümler ile firmaların mevzuat ve regülasyon değişikliklerine daha hızlı adapte olabilmelerinde de desteğini devam ettirdi.

Dijital Bankacılık hizmetlerinde iyileştirme

Anadolubank, daha fazla müşteriye farklı kanallarla ulaşmak için Ticari Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı alanlarında dijital yatırımlarına devam etti. Müşterilerin nakit akış yönetiminde derinleşme ve DBS - TFS gibi Nakit Yönetimi ürünlerine ek olarak Ticari Bankacılık süreç geliştirme çalışmalarıyla yeni ürünlerin müşterilerin hizmetine sunulması planlanıyor. Banka ikinci el araç alımında ödeme güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Güvenli Ödeme işleminde müşteri deneyimini daha da ileriye taşıyacak çalışmalara da hız verdi.

Dijital yatırımlar müşteri deneyimini güçlendirdi

Anadolubank, dijitalleşen dünyada müşterilerine en iyi finansal deneyimi sunmak için 2025 yılının başından itibaren dijital yatırımlarını kararlılıkla sürdürdü. Dijitalleşme ve müşteri deneyimine odaklanan stratejiler, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu ve yılın ilk yarısında toplam mevduatta yüzde 27 büyüme elde edildi.

Uluslararası piyasalardan sermaye benzeri ilk tahvil ihracı gerçekleştirildi

Anadolubank, şubat ayında uluslararası piyasalardan 150 milyon ABD Doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. İhraç, uluslararası yatırımcılardan gelen kuvvetli ilgi ile 3 kata yakın talep gördü. Tahvilin yüzde 9,50 olan başlangıç getiri seviyesi talep nedeniyle yüzde 9,125 olarak ilan edildi. 10 yıl vadeli ve 5 yılın sonunda erken itfa opsiyonlu olarak yapılandırılan işlem, Goldman Sachs International tarafından koordine edildi. Banka, önümüzdeki dönemde bu ihraçla birlikte KOBİ'lere sağladığı desteği daha da artırmayı hedefliyor.

Hazine ürünlerinde derinleşme ve büyüme sağlandı

2025 yılının ilk yarısında Anadolubank, Hazine ürünleri odağında da büyümesini devam ettirdi. Banka; döviz, kıymetli maden ve türev enstrümanlar gibi geniş ürün yelpazesiyle, müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam etti. Kur riski yönetimi, portföy çeşitlendirme ve korunma amaçlı işlemlerle birlikte, müşterilere yatırımları için kapsamlı ve stratejik destekler sağlandı. Yılın ilk yarısında döviz işlemlerinde işlem hacmi artış gösterirken, kıymetli maden yatırımlarına olan ilgi de dikkat çekti. Türev ürünlere yönelik talebin yükselmesiyle birlikte, riskten korunma stratejileri müşteri portföylerinde daha fazla yer almaya başladı. Anadolubank, bu süreçte rekabetçi fiyatlama politikaları ve müşteri özelinde sunduğu ürün yapılarıyla fark yarattı.

Renkli Hesap ‘’Rengarenk’’ yapısıyla yenilendi

Müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermek adına sürekli yenilikler sunan Anadolubank, Renkli Hesap’ı "Rengarenk" yapısıyla yenileyerek, üst limiti 5.000.000 TL’den 10.000.000 TL’ye çıkardı ve yeniden tasarladı. Yenilenen Renkli Hesap'ın, bankacılık ürün ve hizmetleriyle entegre çalışan yapısı sayesinde müşteriler; farklı bankacılık hizmetlerinden yararlandıkça ek avantajlar elde edebiliyor. Banka müşterilerine BES, otomatik fatura talimatı, kart kullanımı, Anadolubank Para Piyasası Fonu, kredi kullanımı, elementer sigorta gibi farklı ürünlerdeki aktifliklerine göre ekstra faiz getirisi kazanma ve tasarruflarını daha verimli yönetme imkanı sunuyor. Bu model,

hem müşteri bağlılığını artırıyor hem de ürün çeşitliliği üzerinden segment bazlı derinleşme sağlıyor.

Özel Bankacılık müşterilerine ayrıcalıklar

Banka, finansal varlıklarını stratejik yöneten Özel Bankacılık müşterilerine sunduğu ayrıcalıklarla da sektörde fark yaratmaya devam etti. Özel Bankacılık müşterilerine yönelik yeni faaliyete alınan Vergi Danışmanlık Hizmeti, bireysel vergi planlamasından uluslararası vergi konularına kadar geniş bir yelpazede destek sağlıyor. Özel Bankacılık hizmetleri kapsamında, Anadolubank World Elite Kredi Kartı ile müşteriler Lounge Key imkanından yararlanabilirken, VIP havalimanı transfer hizmetlerinde yüzde 50 indirim elde edebiliyor. Havalimanı hızlı geçiş ayrıcalığı ve indirimli kiralık kasa hizmetleri de sunulan avantajlar arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak restoran harcamalarında yüzde 20 nakit iade imkanı ve online yoga-pilates dersleri de müşterilere özel olarak sunuluyor.