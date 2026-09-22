Anadolubank’tan esnaf ve şahıs şirketlerine dijital kredi paketi

Esnaf ve Şahıs Şirketleri’nin finansman ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Anadolubank, yeni uygulamasıyla dijital müşteri deneyimini bir adım ileri taşıyor. Bu uygulamayla, Anadolubank’a ilk kez müşteri olacak şahıs şirketleri dijital müşteri olma sürecinin ardından Dijital Hazır Kredi Paketi’ne başvurabiliyor. İşletmelerin nakit akışını ve büyüme hedeflerini desteklemek üzere hayata geçirilen Dijital Hazır Kredi Paketi’nde 1.000.000 TL’ye varan hazır limit, %3,39’dan başlayan faiz oranları ve 12 aya varan esnek vade seçenekleri sunuluyor. Paket; Taksitli Ticari Kredi, Business Kart ve Ticari Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ürünleriyle de işletmelere farklı finansal çözümler sağlıyor.

“Esnaf ve şahıs şirketlerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyor, yanlarında yer alıyoruz”

Yeni dijital süreç ve sunulan avantajlar hakkında değerlendirmede bulunan Anadolubank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Didem Karaca, şunları söyledi:

“Anadolubank olarak, ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnafımızın ve şahıs şirketlerimizin ihtiyaç duydukları finansal desteğe hızlı ve kolay şekilde ulaşmalarını önceliğimiz olarak görüyoruz. Yeni dijital sürecimizle şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak işletmelerimizin zamandan tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Anadolubank Mobil üzerinden görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde hesap açma kolaylığının yanı sıra sunduğumuz finansal çözümlerle işletmelerimizin ihtiyaçlarına destek olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de dijital bankacılıktaki yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimizin finansal çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.”