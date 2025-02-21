Anadolubank'tan uluslararası piyasalarda ilk sermaye benzeri tahvil ihracı

Anadolubank, uluslararası sermaye piyasalarına açılarak 150 milyon ABD doları tutarında ilk tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Tahvilin %9,50 olan başlangıç getiri seviyesi gelen yoğun talep nedeniyle %9,125 getiri seviyesine revize edildi.

10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonlu olarak yapılandırılan işlem için Goldman Sachs International yetkilendirildi. İhraç, Anadolubank'ın güçlü sermaye yapısı sayesinde uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü. KOBİ bankacılığına odaklanan iş modeliyle öne çıkan Anadolubank, bu ihraçla birlikte KOBİ'lere sağladığı desteği daha da artırmayı hedefliyor.

"Önümüzde dönemde de sürdürülebilir iş modelimizle ülkemiz ekonomisine desteğimizi artırmaya devam edeceğiz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, "Bankamızın tarihindeki ilk yurt dışı tahvil ihracının başarıyla tamamlanması ve gördüğü yoğun talep, hem güçlü sermayedarımız HABAŞ’a, hem Anadolubank'ın iş modeline ve geleceğine hem de ülkemize duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Bu işlem, bankamızın güçlü finansal yapısını ve uluslararası piyasalardaki kredibilitesini de bir kez daha ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde de uluslararası piyasalardaki varlığımızı güçlendirmeye, sürdürülebilir iş modelimizle ülkemiz ekonomisine desteğimizi artırmaya devam edeceğiz" dedi.