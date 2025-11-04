  1. Ekonomim
  Anadolubank'tan uluslararası piyasalarda tahvil ihracı
Anadolubank, küresel piyasalardaki varlığını güçlendirme hedefi kapsamında Ekim 2025’te toplam 250 milyon ABD doları tutarında tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Bu işlem, Banka'nın Şubat 2025'te gerçekleştirdiği 150 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracının başarısının ardından, uluslararası piyasalardaki konumunu daha da güçlendirdi.

Anadolubank, istikrarlı performansı ve büyüme odaklı stratejisiyle, uluslararası piyasalarda yatırımcı güvenini pekiştirmeye ve fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Banka, gerçekleştirdiği ihraçla yalnızca küresel sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmiyor, aynı zamanda ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı da hedefliyor. Toplam 250 milyon ABD doları tutarında gerçekleştirilen tahvil ihracı, Şubat ayındaki 150 milyon ABD dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracının ardından bankanın yurt dışı fonlama alanında attığı ikinci stratejik adımı olarak öne çıkıyor.

3 ayrı dilim halinde yapılandırılan ihraç kapsamında; 75 milyon ABD doları tutarındaki bölüm %4,95 kupon oranı ile 18 ay vadeli, 125 milyon ABD doları tutarındaki bölüm %4,875 kupon oranı ile 15 ay vadeli, 50 milyon ABD doları tutarındaki bölüm ise %5,075 kupon oranı ile 24 ay vadeli olarak yatırımcılara sunuldu. Anadolubank, bu işlem aracılığıyla reel sektöre, özellikle de KOBİ segmentine yönelik finansman desteğini daha da artırmayı hedefliyor.

Fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, “Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz sermaye benzeri tahvil ihracının ardından bu yeni ihraç, Bankamızın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini bir kez daha teyit etmemizi sağladı. Anadolubank olarak fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı ve müşterilerimize değer yaratan çözümler sunmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda güçlü duruşumuzu koruyarak, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarı, aynı zamanda güçlü sermayedarımız HABAŞ'ın sağladığı istikrarlı desteğin ve Bankamızın sürdürülebilir iş modelinin yarattığı değerin bir yansımasıdır” açıklamalarında bulundu.

