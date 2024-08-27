Anadolubank’tan yılın ilk yarısında istikrarlı büyüme

Anadolubank, yılın ilk yarısı bilançolarına göre istikrarlı performansını sürdürerek kârlılığı en yüksek bankalardan biri oldu. Nakdi kredilerini 2023 yıl sonuna göre yüzde 26 büyüten ve 30 Haziran 2024 itibarıyla 2.5 milyar TL vergi sonrası kâr elde eden Anadolubank’ın aktif büyüklüğü 77 milyar TL’ye ulaştı.

Banka, bu yıl birikim yapmak isteyen müşterileri için ‘Renkli Hesap’ ürününü de yenileyerek, Dijital Şube’den müşteri kazanımlarıyla dikkat çekti. Özellikle yılın ilk yarısında Renkli Hesap müşteri sayısı yüzde 61, Renkli Hesap Hacmi ise yüzde 198 büyüme gösterdi.

Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, Banka’nın 2024 yılının ilk yarısındaki başarılı performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

“2024’te nakit kredi pazar payımızı genişletmeye odaklanarak; Renkli Hesap, Akreditif ve Nakit Yönetimi ürünlerine olan konsantrasyonumuzu artırdık. Mevduat tarafında Renkli Hesap ürünümüze yoğunlaşırken, reel sektöre sağladığımız nakit kredilerde yüzde 26 büyüyerek 38 milyar TL ve gayri nakdi kredilerde yüzde 14 büyüyerek 19 milyar TL; toplamda 57 milyar TL finansman desteği ile reel sektörün yanında olduk. YP kredilerde yüzde 18 ve toplam kredilerde yüzde 23’lük büyüme ile aktif büyümemiz yüzde 26 olarak gerçekleşti.”

“Aktif müşteri ağımızı büyütmeye devam edeceğiz”

Anadolubank, 2024 yılında tabana yaygın mevduat yapısı yaratma doğrultusunda müşterilerinin bankacılık işlemlerini kolay, hızlı ve güvenilir gerçekleştirebilmelerini sağlayan ‘Dijital Bankacılık’ üzerine yatırımlarına da hız verdi.

2024 yılının ilk yarısında toplam mevduatta yüzde 22 büyüme sağladıklarını belirten Anadolubank Genel Müdürü İnce, müşterilerin vazgeçilmez finansal ortağı olma hedefiyle çalıştıklarını belirterek açıklamalarına devam etti:

“Bu yıl birikim yapmak isteyen müşterilerimiz için sunduğumuz ‘Renkli Hesap’ ürünümüzü yenileyerek, Renkli Hesap üst limitini 2.000.000 TL’den 5.000.000 TL’ye yükselttik. Dijital Şube’den de müşteri kazanımlarına hız verdik. 2024 yılında görüntülü görüşme ile Dijital Şube aktif müşteri sayımızı yüzde 183 ve Dijital Şube mevduat hacmimizi yüzde 403 büyütmeyi başardık. Yılın ikinci yarısında da dijital ürün geliştirmelerimiz ile birlikte Dijital Şube müşterilerimize yeni hizmetler sunmaya ve aktif müşteri ağımızı büyütmeye devam edeceğiz.”

Özel bankacılık farklılaşıyor

Anadolubank, yatırım deneyimini bir adım daha öteye taşımak isteyen müşterilerine Özel Bankacılık Birimi ile kişiye özel müşteri temsilcisi, özel müşteri hattı, ATM’lerden yüksek limitte para çekme, Anadolubank Mobil/İnternet Şube'den ücretsiz havale ve EFT gibi birçok işlemde avantajlı hizmetler veriyor. Ayrıca Özel Bankacılık müşterilerine sunduğu Havalimanı Lounge alanı, hızlı geçiş, restoran indirimleri gibi birçok avantaj ile sektörde farklılaşıyor.

Ticari ve kobi bankacılık büyüyor

2024’ün ilk yarısı Anadolubank için Ticari ve Kobi Bankacılık alanında özellikle nakit kredilerde büyüme sağladığı bir dönem oldu. Bu doğrultuda Banka nakit kredilerde sektöre göre daha fazla büyürken pazar payını da artırdı. Banka, daha fazla müşteriye çeşitli kanallarla ulaşmak için Ticari ve KOBİ Bankacılık alanında da dijital yatırımlarını sürdürüyor.

Nakit yönetimi kapsamında ise firma iş birliklerine devam ediyor. Banka, merkeze aldığı iş modeliyle tedarikçi ve bayi ağlarında kurumların bir taraftan iş yapış şekillerine uygun çözümler sağlarken diğer taraftan da sunduğu hizmetlere yeni özellikler ekleyerek müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Dış ticaretteki ivmesini hız kesmeden devam ettiriyor

2019 yılı sonunda Dış Ticaret Pazarlama Departmanının kurulması ile birlikte dış ticaret müşterileri için başlatılan birebir uzmanlık desteği devam ediyor. Ayrıca gerek banka kaynaklı gerek ise TCMB ve Eximbank kaynaklı ihracatın finansmanı ürünlerinde aktif rol oynuyor, müşterilerine sağladığı finansmanı her geçen yıl artırıyor.

Ağırlıklı olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’da yaygın muhabir ağı sayesinde Banka, başta akreditifler olmak üzere dış ticaret firmalarının nitelikli dış ticaret ürünlerinde iş ortağı olma özelliği ile rekabette pozitif ayrışıyor.

Sürdürülebilir bankacılık ürünlerimizle sektörde biz de yerimizi alıyoruz

Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, Banka’nın gündemindeki öncelikli konulardan biri olan sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları da aktardı:

‘’Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda ‘geleceğimiz için bugünden başlıyoruz’ diyerek, Sürdürülebilir Bankacılık ürünlerimizle hem sektöre katkı sağlamayı hem de müşterilerimize sürdürülebilir tercihler sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda öncelikli olarak Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni şubelerimizde oluşturarak, atık oluşumunu engelleme çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sürdürülebilirlik çalışmalarında gerekli tüm alt yapı çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Şubelerimiz ve Genel Müdürlük binamızda yaptığımız tüm çalışmalarımızı hazırlık aşamasında olduğumuz Sürdürülebilirlik Raporlamamız ile bu yıl kamuoyuyla buluşturacağız.’’