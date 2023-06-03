AnadoluJet’in Bişkek seferleri başladı

Hüseyin ASLİYÜCE

AnadoluJet, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e seferlere başladı. Bugün ilk sefer Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Manas Uluslararası Havalimanı gerçekleşti. Uçuşlar haftanın 4 günü icra edilecek. Bu yeni hatla birlikte Anadolujet, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yurt dışına uçtuğu nokta sayısını 25’e yükseltmiş oldu. Ayrıca 1 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında ise mevcut frekans sayısını 4’ten 7’ye çıkaracak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) Kerem Sarp, “Tüm misafirlerine güvenli seyahati uygun fiyatla sunmak üzere hayata geçen AnadoluJet markamız bu yolda 15 yılı geride bıraktı. Türk Hava Yolları’nın kanatları altında başlayan bu yolculuğu, şu anda İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Antalya Havalimanı merkezli uçuşlarımızla yurt içi ve yurt dışında toplam 31 ülke, 92 havalimanı ile 170 hatta uçuşlarını icra etmekte. Bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdiğimiz Ankara-Bişkek seferleriyle Türkiye ile Kırgızistan arasında gelişen turizme AnadoluJet markamızla da katkı sağlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.