Anadolu’nun Ahilik mirası kitle fonlama ile geleceğe taşınıyor

Anadolu'nun ticari mirası olan Ahilik kültürü, Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, kitle fonlama ekosistemi ile bir araya geldi. Ecofolio Kitle Fonlama Platformu, Anadolu'nun girişimcilik potansiyeline atfettiği stratejik önem çerçevesinde Kayseri Üniversitesi iş birliğiyle Kayseri Startup Meslek Yüksek Okulları (Startup MYO) Programı kapsamında "Kitle Fonlama ile Gelenekten Geleceğe Ortaklık" etkinliğini düzenledi. Kayseri Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda 10 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen etkinlikte, bölgedeki yatırımcılık ve girişimcilik ekosisteminin yeni nesil finansman araçlarıyla desteklenerek güçlendirilmesi hedeflendi.

Girişimcilik projelerinin desteklenmesi hedefiyle düzenlenen Startup MYO Yarışması, Kayseri’deki meslek yüksek okulu öğrencileri ile son beş yılda mezun olanların katılımına açık olacak. Startup MYO’da yer alan girişimci adaylara yönelik hazırlanan etkinlikte, kitle fonlaması süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Ecofolio, genç girişimcilerin erken aşamada doğru bilgiye ulaşmasını ve teknoloji ekosistemine hazırlanmasını temel değerlerinden biri olarak benimsiyor. Bu adım, bölgedeki genç yeteneklere fayda sağlamayı ve ekosistemin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Dr. Melek Demiray: Ahilik kültürü, kitle fonlamanın temelini oluşturuyor

Etkinlikte Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın açılış konuşmasının ardından söz alan Ecofolio Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Melek Demiray, Anadolu’nun köklü ticari mirasına dikkat çekti. Ecofolio’nun bu mirası modern finansman araçlarıyla buluşturduğunu belirten Demiray, Ahilik kültürünün kitle fonlama sisteminin tarihsel temelini oluşturduğunu vurguladı. Dr. Demiray, “Geçmişte bölgesel esnaf dayanışmasıyla sermayenin bir araya getirilmesi ve riskin tabana yayılması gibi işlevler, bugün dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşan küresel yatırım fırsatlarına dönüşmüş durumda. Bu dönüşüm hem girişimciler hem de yatırımcılar için yeni bir ekosistem yaratmaktadır” diye konuştu.

Ayrıca program kapsamında düzenlenen "Fikirden Finansmana: Girişimcilik Paneli"nde ise kitle fonlama süreçleri somut örneklerle değerlendirildi. Ecofolio İş Geliştirme Yöneticisi Ahmet Vedat Karaca moderatörlüğündeki panele; G&D İklimlendirme Kurucusu Doç. Dr. Gamze Gediz İliş, Venlo Kurucusu Volkan Erhan Dövenci ve Kültepe Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Çavuşoğlu konuşmacı olarak katıldı.