Anadolu’nun üretim gücü yükseliyor, Eyüp Lojistik hazır

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında ihracat yıllık bazda yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaşırken, Körfez ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 15’lik artış kaydedildi. Bu artışın üzerinde bir performans sergileyen Gaziantep’in Körfez’e ihracatı ise aynı dönemde yüzde 25 yükseldi. Bölgedeki bu ivme, sahada güçlü operasyon kabiliyetine sahip lojistik firmalarının katkısıyla hız kazandı.

Eyüp Lojistik, Gaziantep’teki güçlü depo altyapısı ve bölgeye hâkim operasyonel yapısıyla nisan ayında artan taşımaları yöneterek bu büyümenin sahadaki taşıyıcısı oldu. Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, “İhracattaki artışı sahada çok net hissediyoruz. Gaziantep başta olmak üzere bölgedeki yük hareketliliğine hızlı şekilde yanıt vererek, Körfez taşımalarımızı her geçen gün daha da artırıyoruz. Bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz ve operasyonel kapasitemizi buna göre konumlandırıyoruz” diye konuştu.

İhracatçıya zaman ve maliyet avantajı

Jeopolitik gerilimlerin arttığı ve deniz yolunda gecikmelerin yaşandığı bu dönemde Eyüp Lojistik, özellikle yeniden açılan Suudi Arabistan transit hattı ve kara yolunun sağladığı hız avantajıyla ihracatçılara rekabetçi bir alternatif sunuyor. Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı kaynaklı yoğunlukların kara yolunu daha cazip hale getirdiğini belirten Bartık, şu ifadeleri kullandı: “Yük Taksi hizmetimizi de bu hatta devreye alarak, 3 gün gibi kısa bir sürede teslimat sağlayan güçlü bir yapı kurduk. Alternatif rotaları çok hızlı devreye alabiliyor, sahadaki değişimlere anlık çözümler üretiyoruz. İhracatçımız için hız kadar güvenilirlilik de kritik; biz her iki alanda da güçlü bir operasyon sunuyoruz.”

Bölgesel güç, küresel çözüm

Gaziantep’teki depo altyapısı ve bölgeye hâkim operasyonel gücüyle süreci en verimli şekilde yönettiklerini vurgulayan Bartık, Suriye ve Irak hatlarındaki deneyimlerini Körfez’e de taşıdıklarını belirtti. 10 yıl aradan sonra yeniden canlanan Suudi Arabistan hattında ihracatçının en güvenilir çözüm ortaklarından biri olduklarını ifade eden Bartık, “İhracatçımızın pazara erişimini kolaylaştıran her adım, Türkiye’nin dış ticaretine doğrudan katkı sağlıyor. Biz de hızlı, güvenli ve sürdürülebilir çözümlerimizle bu katkıyı büyütmeye, Anadolu’nun üretim gücünü dünyaya taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.