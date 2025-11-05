Analistler AMD için hedef fiyatlarını yükseltti

Advanced Micro Devices (AMD), dördüncü çeyrek gelir beklentisini piyasa tahminlerinin üzerine çıkararak yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin veri merkezi yatırımlarıyla destekleneceğini belirtti. Şirket, çeyrek için yaklaşık 9,6 milyar dolar gelir bekliyor. Bu rakam, analistlerin ortalama tahmini olan 9,15 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

AMD'nin üçüncü çeyrek geliri 9,25 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 8,74 milyar dolarlık tahminleri aştı. Veri merkezi segmentinde gelir yüzde 22 artarak 4,3 milyar dolara ulaştı. Kişisel bilgisayar segmentinde ise satışlar yüzde 46 artışla 2,8 milyar dolara çıktı.

Şirketin hisse senetleri, genişletilmiş işlemlerde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Yıl boyunca AMD hisseleri iki katından fazla değer kazanarak Nvidia'yı geride bıraktı. Ancak yatırımcılar, genel ekonomik görünüm ve çip hisselerinin değerlemeleri konusunda temkinli.

AMD, Çin'e MI300 serisi çiplerin modifiye edilmiş versiyonlarını satmak için lisans aldığını ancak henüz satışa başlamadığını açıkladı. Nvidia da benzer lisanslara sahip.

Microsoft, geçen ayki mali çeyrekte yaklaşık 35 milyar dolarlık rekor sermaye harcaması yaptı; bunun yarısı çiplere ayrıldı. Bu durum, AMD gibi tedarikçilerin satışlarını artırıyor.

Şirket, dördüncü çeyrek için düzeltilmiş brüt kar marjını yüzde 54 olarak öngörüyor. Üçüncü çeyrekte hisse başına düzeltilmiş kâr 1,20 dolar oldu ve 1,16 dolarlık tahminleri geçti.

AMD, geçen ay OpenAI ile yaptığı çok yıllı anlaşma kapsamında yüz binlerce GPU tedarik edecek. Anlaşma, startup’a AMD’nin yaklaşık yüzde 10’unu satın alma opsiyonu da sunuyor.

"Al" tavsiyeleri geldi

Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri üçüncü çeyrek mali sonuçlarının ardından seans öncesi işlemlerde yüzde 2,3 düşüşle 244,36 dolara gerilese de birçok aracı kurum fiyat hedeflerini artırdı ve olumlu tavsiyelerini korudu.

Evercore ISI Group, AMD’yi "outperform" notuyla değerlendirmeye devam ederken hedef fiyatını 240 dolardan 270 dolara yükseltti.

Benchmark, AMD için "Al" notunu koruyarak hedef fiyatını 270 dolardan 325 dolara çıkardı. Rosenblatt da “buy” notunu sürdürüp hedef fiyatını 250 dolardan 300 dolara revize etti.

Stifel, hisseyi "Al" notuyla değerlendirmeye devam ederken hedef fiyatını 240 dolardan 280 dolara yükseltti. Morgan Stanley, AMD için "equal-weight" notunu koruyarak hedef fiyatını 246 dolardan 260 dolara çıkardı.

Piper Sandler ise AMD’ye yönelik "overweight" notunu sürdürdü ve hedef fiyatını 240 dolardan 280 dolara yükseltti.