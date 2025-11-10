  1. Ekonomim
Analistler, Çin’e ihracat kısıtlamalarına rağmen yapay zekâ talebinin Nvidia’nın kârlılığını güçlü biçimde desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Dev kuruluşlar, şirketin bilanço ve ileriye dönük tahminlerinin beklentileri aşacağı görüşünde buluşuyorlar.

Analistler Nvidia için iyimser olmaya devam ediyorlar
Wolfe Research, Bank of America ve Citi'den gelen analizler, Nvidia'nın kısa vadeli performansı konusunda olumlu beklentileri ortaya koydu. Uzmanlar, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının şirketin yakın dönem karlılığını etkilemeyeceğini belirtti.

Wolfe Research, 2026 yılında çip gelirlerinin yaklaşık 300 milyar dolara ulaşmasını ve hisse başına karın (EPS) 8 dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor. Bu tahmin, mevcut piyasa beklentilerinin yüzde 20–30 üzerinde yer alıyor.

Bank of America, yapay zekaya olan güçlü talebi gerekçe göstererek Nvidia için yıllık bazda yüzde 70 kâr artışı bekliyor. Çin ile ilgili endişeleri ise "önemsiz" olarak nitelendiriyor.

Citi ise "al" tavsiyesini yineleyerek, Nvidia’nın 19 Kasım’daki bilanço açıklamasında beklentileri aşmasını ve ileriye dönük tahminlerini yukarı yönlü revize etmesini bekliyor.

