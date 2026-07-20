Anantara, Türkiye’ye 2 milyar TL’lik yatırımla Çeşme’den giriyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde hayata geçirilecek Anantara Retreat Çeşme, 60-70 metrekareyi bulan süit odaları, farklı büyüklüklerde özel havuzlu otel villaları ile hizmet verecek.

Anantara Retreat Çeşme, Arıkan Proje Geliştirme A.Ş. tarafından toplam 260 bin metrekarelik alanda geliştirilen Castello Fontana deneyimsel turizm merkezinin içerisinde 180 bin metrekarelik alanda yer alacak.

Sağlık, eğitim, gastronomi, sanat, tarım, kültür ve turizm olmak üzere yedi disiplin üzerine kurulan Castello Fontana, Çeşme’nin doğal ve kültürel değerlerini bütüncül bir turizm anlayışıyla bir araya getirecek. Yaklaşık 2 milyar TL yatırım değerine sahip projenin, bölge ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak yılda 1 milyar TL’nin üzerinde katkı sağlaması bekleniyor. Ekim 2026’da inşaat sürecine başlaması hedeflenen projenin tamamlanmasıyla toplam bin 500 misafirin ağırlanması bekleniyor. Arıkan Proje Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Orfea Tito Arıkan, proje üzerinde 5 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Çeşme’nin uluslararası turizm potansiyeli güçlenecek

Mevcut yatırımla Çeşme’nin gerçek turizm potansiyelini ortaya çıkararak destinasyonu hem yakın coğrafyada hem de Avrupa’da hak ettiği konuma taşımayı hedeflediklerini kaydeden Arıkan, “Anantara gibi uluslararası kalite standartlarını temsil eden güçlü bir markanın Türkiye’deki ilk projesi için Çeşme’yi tercih etmesi, Çeşme’nin ve İzmir’in küresel turizmde sahip olduğu potansiyelin önemli bir göstergesidir. Bu yatırımla Çeşme’nin uluslararası turizm potansiyelini daha da güçlendireceğiz” şeklinde konuştu. Projenin Çeşme’de lüks turizm anlayışına yeni bir standart kazandıracağına, bölgenin uluslararası görünürlüğünü artıracağına ve nitelikli turizm talebini güçlendireceğine inandıklarına vurgu yapan Arıkan, “Aynı zamanda önümüzdeki dönemde farklı uluslararası turizm markalarının ve yatırımcılarının da Çeşme’yi öncelikli destinasyonlar arasında değerlendirmesinin önünü açmasını bekliyoruz” dedi.

“Türkiye’deki uzun vadeli büyümemizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz”

Globalde 600’den fazla otellerinin bulunduğunu kaydeden Minor Hotels Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü Amir Golbarg, Türkiye’deki çalışmalarını Anantara Retreat Çeşme projesiyle geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çeşme’nin doğal güzellikleri, zengin mutfak mirası ve sağlık turizmi deneyimleriyle öne çıktığını kaydeden Golbarg, “Anantara Retreat markası, samimi ve özel bir deneyim sunmayı amaçlayan bu proje için ideal bir seçim. Ortaklarımızla birlikte bölgenin eşsiz ruhunu yaşatan özgün bir destinasyon oluşturmayı ve Türkiye’deki uzun vadeli büyümemizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Arıkan Yapı'nın Yönetim CEO’su Habib Arıkan, projenin Çeşme’ye önemli katkılar sunacağını kaydetti.