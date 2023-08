Anatolia’nın İzmir tesisinde üretim başladı

Türkiye seramik kaplama sektöründe her geçen yıl vites büyütüyor. World Production and Consumption of Ceramic Tiles Raporu’na göre seramik kaplama malzemeleri üretiminde dünyada ilk 10’da yer alan Türkiye’nin üretimini 2025’e kadar her yıl yüzde 4,5 artırarak 461 milyon metrekareye ulaştırması bekleniyor.

Son olarak merkezi Kanada’da bulunan Anatolia, 250 milyon dolar yatırım yaptığı İzmir’deki üretim tesisinde faaliyetlerine başladı. Sürdürülebilir, ekolojik pek çok uygulamanın entegre bir biçimde hayata geçirildiği tesiste marka, Türkiye’de ilk kez 1,6 x 3,2 metre boyutlarında porselen plaka üretimine imza atacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Anatolia Genel Müdürü Şemun Alp Biber, “İnovasyon çalışmalarımızla sektörümüze her daim yenilik katmayı misyon ediniyoruz. Üretim kapasitemizi sürdürülebilir uygulamalarla artırarak kendi tasarımlarımız ile yeni pazarlara açılmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda İzmir’de faaliyete başlayan üretim ve lojistik üssümüzle de hedefimize bir adım daha yaklaştık.” dedi.

Sürdürülebilir uygulamaları entegre biçimde hayata geçirecek

Şemun Alp Biber’in verdiği bilgiye göre Anatolia, son teknoloji fırın ve üretim hatları, tam otomasyonlu hammadde karışım tesisi, sürücüsüz otomatik taşıma araçları, geri dönüştürülebilir atık sistemi, çatı üzeri güneş enerjisi sistemi ve Endüstri 4.0 uygulamalarıyla birlikte sektörün en gelişmiş örneklerine entegre olarak hayata geçirecek. 200 bin metrekarelik tesiste dünyanın tek çatı üzerindeki en büyük uygulamalarından biri olacak güneş enerjisi sistemini yakın zamanda devreye alacak. Bu sayede 21,5 megavat enerji elde edecek.

Anatolia, toplam 9 hat olarak projelendirilen tesisteki 283 metrelik dünyanın en uzun fırınlarından biri olan ilk hattını devreye aldı. Marka, kurulumuna henüz başladığı 2 ve 3. hatları da bu yılın sonunda devreye almayı planlıyor. Böylece 3 hatta toplam 10 milyon metrekare yıllık üretim kapasitesine ulaşarak farklı renk ve yüzey alternatiflerle büyük ebatlı porselen plakalar üretecek. Tesisi için ilk etapta 200 kişi istihdam edecek olan Anatolia, toplam yatırımını 5 yılda 400 milyon dolara ulaştırmayı ve çalışan sayısını da 500’ün üzerine çıkarmayı hedefliyor.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.