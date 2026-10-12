Anavarza Bal’ın Guinness rekoru sahibi “Dünyanın En Büyük Arı Oteli” projesine Altın TAMGA Ödülü

Türkiye, güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında ve bal üretiminde dünyada ilk üçte, AB’de ise 1. sırada yer alıyor. Ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve gıda güvenliği açısından kritik önem taşıyan arılar, diğer polinatörlerle birlikte tozlaşmanın yaklaşık %75’ini sağlandığından, arıcılık faaliyetleri sürdürülebilir tarımın ve gıda arz güvenliğinin temel unsurlarından birini oluşturuyor.

Kozan’da yer alan Anavarza Bal Tesisi, altyapı ve kapasitesiyle dünyanın ilk 10 bal tesisi arasında gösterilecek nitelikte olan yerli üretici Anavarza Bal, arıların ve biyoçeşitliliğin korunmasını kurumsal sorumluluk yaklaşımının merkezine alıyor. Yarım asra yaklaşan şirket, “Dünyanın En Büyük Arı Oteli” projesiyle Marka Konseyi tarafından verilen TAMGA Marka Ödülleri’nde önemli bir başarıya imza attı. Guinness rekoru sahibi proje, Kurumsal Sorumluluk kategorisinde Altın TAMGA Ödülü’nün sahibi oldu.

Arıların ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarını geliştirerek sürdüreceklerini belirten Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, Altın TAMGA Ödülü’ne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Arı oteli projesiyle kırdığımız Guinness Dünya Rekoru, bizim için çok değerliydi. Ancak rekordan ziyade asıl hedefimiz, arılar için gerçek yaşam alanları oluşturmak ve insanları da bu hareketin parçası haline getirmekti. Türkiye’nin önemli bal üretim merkezlerinden Kozan’da doğan fikrin bugün yüzlerce farklı yaşam alanına ulaşması, bizim için çok kıymetli. Aldığımız ödül de bu uzun soluklu yolculuğun değerli bir takdiri oldu. Çünkü bizim için gerçek rekor, bir arının daha yaşayabileceği alan ve bir insanın doğaya açtığı yeni bir yuva. Çünkü arılar varsa, yaşam var. Yaşasın arılar!”

Dev otel küçüldü, etkisi büyüdü

Dünya Arı Günü’nde iklim değişikliği, kentleşme ve pestisit kullanımının, arıların yaşam alanları üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla yola çıkan Anavarza Bal, iletişiminin ötesine geçerek arılar için yıl boyunca çalışan Yaşasın Arılar Departmanı’nı kurdu. Bu kapsamda, Adana’nın Kozan ilçesinde dünyanın en büyük arı otelini inşa etti. Özellikle tozlaşmada kritik rol oynayan yaban arıları için doğal malzemeler kullanılarak inşa edilen, 81 bloktan ve 45,63 metrekarelik yaşam alanından oluşan yapı, Guinness World Records tarafından “Dünyanın En Büyük Arı Oteli” olarak tescillendi.

Anavarza Bal, Guinness Dünya Rekoru başarısını, projenin daha geniş bir toplumsal harekete dönüşmesinin başlangıcı olarak ele aldı. Dev otelin daha küçük ve uygulanabilir versiyonlarından oluşan Mini Arı Oteli Kitleri hazırlandı ve #ArılaraYerAç hareketi başlatıldı.

Ulaştırılan kitlerin ardından 730 kişi, kendi yaşam alanında arılar için fiziksel bir alan oluşturdu. Böylece Kozan’dan başlayan proje, Türkiye’nin farklı noktalarında yüzlerce yeni arı yaşam alanına dönüştü. Basından da ilgi gören proje, dijital işbirlikleri ve gönüllü paylaşımlarla birlikte 25 milyonun üzerine erişime ulaştı.