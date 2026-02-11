Andeva, sanayi sektöründe yüzde 40 büyüme hedefledi

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Andeva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Atay, sağlık, inşaat, eğitim ve sanayi sektöründeki yatırımları ve 2026 yılı hedeflerini anlattı.

İnşaat sektöründe 45 yıllık hafızaları olduğunu belirten Atay, Türkiye’nin ilk özel sektör hastanelerinden birini kurduklarını, diğer sağlık hizmetlerinde de faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Özel hastane kurup işletmede Türkiye’de ilk firmalardan biri olduklarını anlatan Atay, sağlık sektöründen çekildiklerini bildirdi. Hastanelerini ortaklık kurdukları Memorial Grubuna devrettiklerini ifade eden Atay, sanayi sektöründe büyümek üzere hedeflerini ortaya koyduklarını açıkladı.

Atay, şunları kaydetti; "Sağlık sektöründe öncü rol oynadık. Sanayi yönümüzü geliştirdik. İstanbul Tuzla OSB’de strafor, ambalaj, yerden ısıtma panelleri üretiyoruz. İç dekorasyon ürünlerinde KOÇTAŞ’ın tedarikçisiyiz."