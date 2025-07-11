Ando Living Grubu pazar liderliğini sürdürüyor

Kısa vadeli konaklama sektöründe Ando Living ve Lovelystay; gayrimenkul geliştirme, yatırım ve fon yönetimi alanlarında ise OptylonKrea markalarıyla faaliyet gösteren Portekiz merkezli Ando Living Grubu, Portekiz, İngiltere ve Türkiye’de bin 700 turizm konutu yönetiyor. Grup, bu yıl 2 bin 300 turizm konutuna ulaşarak 75 milyon Euro’luk ciro elde etmeyi planlıyor. Ando Living Grubu, yıllık 62 milyon Euro’luk ciro ile bugün Portekiz’de pazar lideri konumunda bulunuyor.

"Dört Avrupa ülkesinde 2 milyar Euro’luk yatırıma imza attık"

Ando Living Grubu Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal, grubun temelinin 2006’da kurulan Krea Gayrimenkul ile atıldığını söyledi. “2016’da yurt dışına açıldık ve kısa dönem kiralama sektöründe faaliyet gösteren Fransa merkezli Optylon ile birleşerek markalı gayrimenkul geliştirme, mülk ve yatırım alanlarını faaliyetlerimize dahil ettik” diyen Kodal “Bugüne kadar Merrill Lynch ile ortak Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz yatırımlar dahil dört Avrupa ülkesinde 2 milyar Euro’luk yatırıma imza attık. Ayrıca 2018’de Portekiz’de kurduğumuz ilk Golden Visa fonuyla sektörün öncüsü ve pazar lideri olduk” ifadelerini kullandı.

Grup, ilerleyen dönemde Londra’da halka açılmayı hedefliyor

İspanya ve Yunanistan pazarlarına girmeyi hedefleyen Ando Living Grubu, 2028’de yedi Avrupa ülkesinde 5 bin turizm konutu ve 250 milyon Euro’luk ciroya ulaşmayı planlıyor. Ayrıca grup, ilerleyen dönemde Londra’da halka açılmayı da hedefliyor.

Pandemiyle devreye giren uzaktan çalışma ve dijitalleşmenin, bireylerin seyahat ve konaklama tercihlerini değiştirdiğine değinen Kodal “Artık tek bir konumda kalmaktan ziyade, o konumun yerel yaşamını deneyimlemeye meraklı bir kitle var. Ando Living markamız, bu noktada devreye girerek konaklayanlara ve yatırımcılarımıza, evlerindeki konfor ve sıcaklığı, zevkli bir tasarım ve dekorasyonla hissettiriyor. Sunduğumuz Clubhouse (Kulüp Binası) konseptimizle, farklı ülke ve kültürlerden gelen, ancak benzer yaşam tarzına sahip bireyleri bir araya getirerek sosyalleşebilecekleri sıcak ve samimi alanlar oluşturuyoruz” diye konuştu.

Kulüp Binaları, herkese açık restoran, bar ve konsept mağazalarla çevrili, dinamik yaşam alanları olarak kurgulanıyor. Yeme-içme sektörünün önde gelen yerel markalarıyla yapılan iş birlikleri sayesinde, bu alanlar hem Ando Living ailesi hem de mahalle sakinleri için tercih edilen sosyal ve kültürel buluşma noktalarına dönüşüyor. Ando Living Grubu, Türkiye’deki ilk Kulüp Binasını, 2026’da İstanbul Tomtom Mahallesi’nde hizmete almayı planlıyor.