Anisah’ın günlük kahve üretimi 3,5 tonu aştı

Anisah Kahve, günlük üretimde 3,5 tona ulaştığını duyurdu. 5 bin metrekare kapalı alanda günlük 4 ton kahve işleme ve paketleme kapasitesine sahip olan şirket kendi markalarının yanı sıra yerel ve yabancı markalar için de üretim yapıyor. Tesis son dönemlerde kapasitesinin yaklaşık yüzde 88’ini aktif olarak kullanmaya başladı.

“Sektörde, standartları yükseltiyoruz”

Anisah Coffee CEO’su Yusuf İslam Atmaca, son zamanlarda yürüttükleri pazarlama kampanyalarıyla sektöre farklı bir bakış açısı getirdiklerinee dikkat çekti ve şu değerlendirmelerde bulundu:

“Anisah Coffee markamızla, kahve sektöründeki standartları yükseltiyoruz. Kaliteli kahveyi uygun fiyatlarla sunarak, kahve tutkunlarının hem hesaplı hem de keyifli bir içim deneyimi yaşamasını sağlamak istiyoruz. Kampanya döneminde filtre kahvemizin çekirdek kalitesini ve aromasını korurken, fincan başına maliyeti sadece 1,99 TL'ye düşürerek tüketicilerimize dışarda kahve içmek yerine evlerinde kendi kahvelerini keyifle hazırlayıp içebilmeleri için çok hesaplı bir seçenek sunduk” dedi.

Kasım ayında yaptıkları kampanyanın büyük ilgi topladığını hatırlatan Atmaca, bu durumun kendilerini motive ettiğini belirtti. Atmaca, özellikle e-ticaret satış kanallarında büyük satış rakamlarına ulaştıklarının altını çizdi.