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Ankara ANKAmall AVM yaz etkinlikleri düzenliyor

Ankara ANKAmall Alışveriş Merkezi, çeşitli yaz etkinlikleri düzenleyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ) – Ankara ve çevre illerden yoğun ziyaretçi alan alışveriş merkezi ANKAmall yaz etkinlikleri düzenliyor.

Çok ortaklı yapıdaki gayrimenkul yatırım ortaklığının sahip olduğu ANKAmall Ankara’nın en büyük metrekare alanına sahip alışveriş merkezlerinden biri durumunda.

AVM bahçesi havuzlu yolda 15 Temmuz’da başlayan etkinlikler  30 Temmuz’a kadar devam edecek. Etkinlikler kapsamında çocuklar ve yetişkinler için müzik etkinlikleri, oyun parkı, söyleşiler, atıştırmalık standları, tiyatro gösterileri, kukla gösterileri, resim atölyesi düzenlenecek.

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