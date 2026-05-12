Ankara Müteahhitler Birliği, inşaat sektöründe kurumsal dönüşüm için yola çıktı

NED Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Şentürk, HİEM İnşaat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yılmaz ve TR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Gökay tarafından temelleri atılan birlik; sektörün daha güçlü, sürdürülebilir ve kurumsal bir yapıya kavuşması hedefiyle hareket ediyor.

Lansman programında inşaat sektörünün mevcut yapısı, ekonomik gelişmeler, sektörde yaşanan yapısal sorunlar ve geleceğe yönelik stratejik hedefler kapsamlı şekilde ele alındı. Program kapsamında, sektör temsilcileri arasında iş birliği kültürünün geliştirilmesi, kamu kurumlarıyla daha güçlü iletişim mekanizmalarının kurulması ve sektörde ortak hareket etme anlayışının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Ankara Müteahhitler Birliği’nin temel yaklaşımının; mesleki etik değerleri koruyan, üyeler arası dayanışmayı güçlendiren, kamu kurumlarıyla yapıcı iletişim kuran, sürdürülebilir yapılaşma anlayışını destekleyen ve sektörün gelişimine katkı sağlayan güçlü bir yapı oluşturmak olduğu vurgulandı.

Birliğin öncelikli çalışma alanları arasında; sektörde yaşanan yapısal sorunlara çözüm üretilmesi, haksız rekabet ortamının önüne geçilmesine katkı sağlanması, üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması, kamu ile sektör arasında daha etkin iletişim mekanizmalarının oluşturulması ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi yer alıyor. Bunun yanı sıra sürdürülebilir ve kurumsal yapılaşma anlayışının desteklenmesi, sektörün geleceğine yönelik ortak projelerin geliştirilmesi ve sektör paydaşları arasında daha güçlü iş birliklerinin kurulması da birliğin hedefleri arasında bulunuyor.

Ankara Müteahhitler Birliği’nin önümüzdeki süreçte sektörel toplantılar, kamu iş birlikleri, çözüm odaklı çalışmalar ve ortak projelerle inşaat sektörünün gelişimine katkı sağlamayı hedeflediği belirtilirken, birliğin Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde sektörel dayanışmayı güçlendiren önemli bir yapı olması hedefleniyor.