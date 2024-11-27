Ankara Sanayi Odası ve İntegral Yatırım’dan ‘Finansmana Erişim ve Halka Arz Yolculuğu' paneli

Ankara Sanayi Odası (ASO) ev sahipliğinde, İntegral Yatırım’ın katkıları ile Ankara’da “Finansmana Erişim-Halka Arz Yolculuğu” paneli düzenlendi. Organizasyonun açılış konuşmasını Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer yaparken, panelin moderetörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz üstlendi. Panelistler arasında İntegral Yatırım Kurumsal Finansman Direktörü Erdem Köşker, Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, Ankara Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Ofis Yem Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Taşkaldıran ile Ekonomist Serdar Pazı yer aldı.

10 bin üyemiz için büyük potansiyel var

Finansmana erişimin, günümüz iş dünyasında sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünü artırmanın temel taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Dr. Ahmet Dinçer, “Halka arz, finansman çeşitlendirmesi ve kurumsal yapının güçlendirilmesi açısından büyük bir potansiyele sahip. Halka arz, sadece şirketlerimize finansal kaynak sağlamakla kalmaz aynı zamanda, şeffaflık, kurumsallaşma ve uluslararası yatırımcılar için bir güven ortamı yaratır. 2023 yılında, 54 şirket halka arz yoluyla 79,3 milyar TL kaynak elde etti. Ancak, bu büyüklük bankacılık kredi stokunun sadece binde 9’u. Önümüzdeki dönemde bu oranların artması temel beklentimiz. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre; BİST’e kayıtlı 678 firma bulunuyor. Bu firmalardan 426’sı İstanbul, 75’i ise Ankara merkezli. Türkiye genelinde 239 firma imalat sektöründe faaliyet gösterirken, Ankara’nın öncü olduğu sektörler arasında savunma sanayii, kimya-ilaç sektörü, metal eşya-makine-elektrikli cihazlar, ulaşım araçları ve teknoloji sektörü bulunuyor. Bu verilere göre; Ankara’da yerleşik firmalarımız için bu mecrada büyük bir potansiyel olduğu aşikar.” ifadelerini kullandı.

Süreci profesyonel ekip yönetmeli

2025’te faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte enflasyonda da düşüş beklendiğini dile getiren Erdem Köşker; “Şu anda SPK’da 70’e yakın firma halka arz için sırada. Ankara’daki şirketlerden de çok ciddi talep var.” dedi. Halka arzın şirketlerde kurumsallığı da beraberinde getirdiğini kaydeden Erdem Köşker, “Halka arz, şirketlere finansmana erişim konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Kurumsal yönetimle birlikte şirketlerin değeri de artıyor. Ankara’da halka arz olan firma sayısı 75. Bu sayının gelecek yıllarda 100’ü geçmesini bekliyoruz. Burada, İntegral Yatırım olarak ciddi şekilde çalışmalar yapıyoruz. Şirketlerimizin de bu noktada adımlarını çok dikkatli atması gerekiyor. Halka arz sürecindeki şirketlerin hukuki danışman ve bağımsız denetçinin dahil olduğu profesyonel bir ekip kurarak hareket etmesi çok önemli. Halka arzın hazırlık sürecinin iyi planlanması ve doğru yönetilmesi durumunda süreç 5-6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Yabancının borsaya bakışı olumluya dönecek

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun aralık ayında faiz indiriminin gelebileceğine yönelik ilk sinyalleri verdiğini kaydeden Serdar Pazı; “Aralık ayında birkaç puanlık faiz indiriminin, 2025 yılında devam edecek bir faiz indirme kampanyasının ilk sinyali olacağını düşünüyorum. Faizlerdeki düşüş, şirketlerin maliyetlerine de yansıyacaktır. Yani, paranın maliyetinin nispeten ucuzlayacağı bir döneme gidiyoruz. Diğer taraftan, yabancı yatırımcının borsaya olan bakışının da daha olumlu hale döneceğini düşünüyorum.” dedi. Halka arz süreçleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Serdar Pazı, “Bugün halka arz sürecine başlansa sürecin tamamlanması 6 ile 12 ay sürecektir. Tüm izinler alınana kadarki süreç tamamlandıktan sonra bugün verilen karar sonrasında süreç bitince, bugünden daha iyi şartlarda şirketinizi halka arz etmeniz olası gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

Sağlam altyapı ve sürdürülebilirlik sağlıyor

“Borsaya girmek sadece fon sağlamak için değil, aynı zamanda kurumsallığı oturtmak için de gereklidir.” ifadelerini kullanan Ali Fatinoğlu, sözlerini “Şu anda yatırım yapmak isterseniz ve bu yatırımı kredi ile yapmayı planlıyorsanız faizler nedeniyle çok cazip olmuyor. Ancak, halka arzla birlikte yatırımlarınızı faiz ödemeden, ortak alarak yapma yoluna gidebiliyorsunuz. Mevcut ekonomik şartlar düşünüldüğünde gelecek yılda da faizlerin yüzde 30’lar civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda, 2025’in sonuna kadar borsaya girmek isteyen her firmanın hazırlık yapmasında büyük fayda var.” şeklinde sürdürdü.

Şirketlerinin halka arz olmasının daha fazla güven kazandırdığının altını çizen Hasan Cem Taşkaldıran ise “Halka arz olan şirketler, finansallarını güçlendiriyor. Şirketler uzun vadeli yatırımlar yapabiliyor, altyapılarını güçlendiriyor. Biz de şirketimizi halka arz ederek sadece finansmana ulaşmayı değil, markamıza değer katmayı da başardık. Halka arzla birlikte ortalama maliyetlerimizi de aşağı çektik. Daha toplu bir yapıya sahip olduk. Eğer işinize güveniyorsanız, şirketinize güveniyorsanız, gelecek planlarınız varsa, şirketinizi daha sağlam temellerin üzerinde gelecek nesillere aktarmak istiyorsanız, halka arz bu noktada hem finansal olarak artış sağlıyor hem de şirketinizi sürdürülebilir yapıya kavuşturuyor.” diye konuştu.