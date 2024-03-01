Ankara’ya 50 milyon liralık pizza fabrikası yatırımı

Pizzabulls, 18'inci yaşını yeni yatırımlarla kutluyor. Bu yıl Ankara'da 50 milyon liralık yatırımla pizza fabrikası açacak şirket, 1000 kişiye iş fırsatı sunacak. 100 olan şube sayısını 2024 sonunda 150'ye çıkaracak Pizzabulls, cirosunu ise 3'e katlamayı hedefliyor.

İzmir ve Manisa'da ilk şubelerini açan şirket, Ege Bölgesi'ndeki şube sayısını yıl sonunda 10'a ulaştıracak. Bursa'da 7'nci şubesinin açılışı için çalışmaları sürdüren şirket, Eskişehir, Konya ve Kayseri gibi Anadolu illerinde de işletme sayısını artırmayı ve yılı 150 şubeyle kapatmayı hedefliyor.

"Yıl sonu ciro hedefimiz 3 milyar lira"

Konuya ilişkin açıklama yapan Pizzabulls CEO’su Cavit Can Kırbeyi, Pizzabulls'un Ümraniye'de 18 yıl önce ilk şubeyi açmasından bu yana emin adımlarla büyüdüğünü belirterek, 2023 sonunda 100 şube hedeflerini yakaladıklarını, geçen yılı 1 milyar lira ciroyla kapattıklarını ve 2024 sonunda cirolarını 3 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin ilk yerli pizza markası olduklarını kaydeden Kırbeyi, 18 yıl önce Türkiye'de pizza sektöründe ciddi bir yabancı sermaye hakimiyeti olduğu için yatırım yaptıklarını ve pizza sektörüne yerli bir marka kazandırmaktan dolayı gurur duyduklarını anlattı.

Kırbeyi, 50 milyon liralık yatırımla Ankara'nın ilk yerli pizza fabrikasını bu yıl açacaklarını kaydederek,

"1000 kişiyi istihdam edeceğiz. Ankara'da 8 olan şube sayımız da 20'ye çıkacak. Ayrıca buradaki üretimimizle Kayseri, Eskişehir ve Konya gibi illerimizde de şube açmayı hedefliyoruz. Böylece Anadolu'da milli pizza zincirinin halkalarını çoğaltacağız." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da güçlü bir konuma ulaştık"

Cavit Can Kırbeyi, Pizzabulls markasının İstanbul'da güçlü bir konuma ulaştığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "2023’te Bursa'da ilk şubemizi açtık. Pizzabulls Bursa'da çok beğenildi. Hızla 6 şubeye ulaştık. 7'nci şubemizi açmak için gün sayıyoruz. Büyüme hedeflerimizde Ege Bölgesi ilk sırada. Markamız Manisa şubesiyle Ege bölgesinin güçlü oyuncuları arasında yerini aldı. Manisa'da ikinci şubeyi açacağız. Yine bu yılın başında İzmir Bornova'da ilk şubemiz hizmete açıldı ve çok yüksek bir ilgi oluştu. Hedefimiz yıl sonunda İzmir'deki şube sayımızı 10'a çıkarmak.

Kırbeyi, şube açılışlarının devam etiğini kaydederek, "Mart ayında Sakarya, Kocaeli Yahyakaptan, İstanbul Samandıra, Bursa ve Ankara olmak üzere 5 yeni şubemizi hizmete açıyoruz. Yıl sonunda 150 şubeye ulaşmayı planlıyoruz ve bu hedefe adım adım yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.