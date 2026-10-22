Anlaşma sağlandı: Danone Türkiye, 3 markasını devrediyor

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Danone Türkiye, Türkiye'deki su ve içecek işini Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'ye devretmek üzere bağlayıcı anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işlemle Danone'nin Sırma, Hayat ve Akmina markaları, Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'nin Ceysu markasıyla aynı portföyde buluşacak.

Danone Türkiye, devir sonrasında sütlü ve bitki bazlı ürünler, anne ve bebek beslenmesi ile medikal beslenme alanlarına odaklanmayı sürdürecek.

İşlemin tamamlanması için Rekabet Kurumu onayı dahil gerekli kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerektiği belirtildi. Cnbc-e'nin aktardığına göre, devrin 2027'nin ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.