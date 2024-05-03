Anneler Günü, züccaciye satışlarını yüzde 50 artıracak

Sektörün 12 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını ifade eden Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, dış ticaret fazlası veren 5 sektör arasında yer aldıklarının altını çizdi.

Züccaciye sektöründe Türkiye’nin globalde de markalaştığını belirten Mesut Öksüz, dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında olduklarını ve markalaşarak büyüdüklerini hatırlattı. Türkiye’deki güçlü çeyiz kültürünün iç pazarı besleğini söyleyen Öksüz, Anneler Günü’nün de sektörün büyümesine katkı sağlayacağına dikkat çekti. Öksüz, Anneler Günü’nde satışlarda minimum yüzde 50 oranında hareketlilik beklediklerinin altını çizdi ve şunları söyledi: “Son yılların en çok mağazalaşan ve markalaşan sektörü olduk. Güçlü çeyiz kültürünün yanında özel günler ile değişen trendler de ev eşyasına olan ilgiyi artırıyor.

ZÜCDER, 50 ülkeyi Antalya’da bir araya getiriyor

2024 yılı için 7 milyar dolar ihracat hedefi bulunan sektörün en büyük temsilcisi ZÜCDER, e-ihracat ağını güçlendirmek yurt içi ve yurt dışı satışları canlı tutmak adına 13 yıldır “Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Zirvesi” düzenliyor. 16-19 Mayıs tarihleri arasında Pine Beach Belek Antalya’da gerçekleşecek zirvenin ihracata yüzde 20 katkı sunduğunu dile getiren Öksüz, “Zirvelerimize Almanya, Kuveyt, Mısır, ABD, Rusya ve Arjantin’in de aralarında bulunduğu 50 ülkeden 120’yi aşkın yerli ve yabancı satın almacı katılıyor. Etkinlikte 5 binin üzerinde görüşmek yapılıyor” dedi.

Sektörün kilogram başına ihracatı 3,38 dolardan 3,75 dolara çıktı. İhracatının yüzde 58’ini AB ülkelerine yapan Türkiye, dünya sıralamasında 8’inci sırada bulunuyor.