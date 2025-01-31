Anot Group, Gottak’ın Mısır’daki tek yetkili distribütörü oldu

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de iki lokomotif şirketi ile beyaz eşya başta olmak üzere beş ayrı sektörde faaliyet gösteren Anot Group, şalter üretiminde dünyanın ilk üç firması arasında yer alan ve 5 kıtada beyaz eşya sektörünün devlerinin tedarikçisi konumunda bulunan İspanyol Gottak firmasının Türkiye’den sonra Mısır’daki tek yetkili distribütörü oldu. Dünyanın önde gelen markalarına uzun yıllardır ocak, fırın ve kombi düğmesi üreten Anot, bu anlaşma ile sektördeki büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

Bu stratejik hamleyle uluslararası pazarlardaki etkinliklerini pekiştirmeyi amaçladıklarını belirten Anot Group Yönetim Kurulu Üyesi Eray Gönenli, “Son dönemde beyaz eşya sektörünün küresel markaları, Mısır’da büyük ölçekli fabrika yatırımları gerçekleştirerek bölgeyi önemli bir üretim üssüne dönüştürdü. Bu gelişmelerin ardından, Gottak ile yürüttüğümüz distribütörlük anlaşmasını genişleterek Mısır’a da taşıdık. Satış ve satış sonrası operasyonları gerçekleştirmek için gerekli tüm altyapıyı hazırladık. Kendi bünyemizde istihdam ettiğimiz Mısır’da yerleşik personelimizle bölgedeki ihtiyaçlara çözüm sunacağız. Bu iş birliğiyle Mısır ve Kuzey Afrika’daki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Attıkları bu adımla sadece ihracat hacmini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel rekabetin giderek yoğunlaştığı beyaz eşya sektöründe daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Gönenli, “Gottak ile uzun yıllara dayanan iş birliğimiz, bu yeni distribütörlük anlaşmasıyla daha da ileri bir seviyeye taşınıyor. Mısır’daki beyaz eşya üreticileri için en kaliteli bileşenleri sunarak pazardaki payımızı genişleteceğiz. Ayrıca sadece beyaz eşya sektörü değil, diğer yetkinlik alanlarımızla da çözüm ortaklığı sunarak bölgede hizmet vereceğiz. Ev tipi davlumbaz, elektrikli barbekü gibi ürünlerimizin yanı sıra endüstriyel otomasyon, robot teknolojileri ve mekatronik gibi alanlardaki tecrübelerimizle de Mısır ve civarındaki varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Anot Group’un sağladığı geniş ürün gamı ve teknik bilgi birikimi sayesinde, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Distribütörlük ağını genişletiyor

Son dönemde bu tür anlaşmalara önem verdiklerini vurgulayan Eray Gönenli, katma değeri yüksek otomasyon projeleri geliştirmeye odaklandıklarını belirterek, geçen yıl Yamaha Robotics Emea’nın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü de olduklarını hatırlattı. Gönenli, “Bu işbirliği kapsamında kendi uzmanlığımız olan robotik alanında manyetik konveyör, scara robotlar ve servo motorlu eksenler odak noktamızı oluşturuyor. Bu anlaşma firmamız için farklı sektörlerde ve alanlarda yeni iş fırsatları yaratmasının yanı sıra ülke endüstrisinde yüksek segmentte otomasyon çözümlerinin kullanım ve yaygınlaşmasına da ciddi katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.