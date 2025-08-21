Anot Group, robotik ürün ihracat hedefini Avrupa'ya kilitledi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Yazılım, mekanik ve robotik entegrasyonların bir arada geliştirildiği sistemlerle verimliliği maksimize eden Anot Group, endüstriyel otomasyonda sürdürülebilir çözümler sunuyor. Paketleme, yükleme, taşıma, montaj ve kaynak gibi kritik süreçlerde kullanılan robotik sistemleri müşterilerin ihtiyacına göre esnek biçimde uyarladıklarını belirten Anot Group Yönetim Kurulu Üyesi Eray Gönenli, “Sadece Türkiye’de değil, birçok farklı ülkede aktif projelerimiz devam ediyor. Ancak bizim asıl hedefimiz, Avrupa pazarında güçlü bir oyuncu olmak. Robotik alanındaki mühendislik kapasitemizi artırarak daha fazla ihracat yapar hale gelmek istiyoruz. Türkiye’nin katma değerli üretim ihtiyacı düşünüldüğünde, bu alandaki her yatırım hem firmamız hem de ülke sanayisi için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Yamaha ve KUKA işbirliği ile yüksek segment çözümler sunuyor

Yamaha’nın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olduklarını aktaran Gönenli, SCARA robotlardan manyetik konveyörlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını dile getirdi. Teknik destek ve proje geliştirme yetkinlikleriyle özellikle iç pazarda öne çıktıklarını kaydeden Gönenli, “Yamaha’nın robotik ürün portföyünün tamamını Türkiye pazarına sunuyoruz. Bu işbirliği, sadece satış değil, aynı zamanda projelendirme ve teknik destek alanlarını da kapsıyor. Yüksek segmentteki bu çözümler, Türkiye endüstrisinin otomasyon seviyesini artırıyor. Aynı şekilde, uzun süredir çözüm ortağı olduğumuz KUKA ile birlikte 6 eksen robot teknolojilerinde büyük ölçekli projeler gerçekleştiriyoruz. Bu iki güçlü markayla birlikte, Avrupa başta olmak üzere yeni pazarlara açılmak önceliğimiz” dedi.

“Robotik ekipman maliyetleri düşüyor, talep artıyor”

Sektördeki yüksek talep temposuna dikkat çeken Eray Gönenli, özellikle paketleme, taşıma ve kaynak gibi alanlarda robot kullanımının yaygınlaştığını sözlerine ekledi. Ekipman maliyetlerindeki düşüşün projeleri daha erişilebilir hale getirdiğini ifade eden Gönenli, “Robot ve otomasyon ekipmanlarının maliyetleri her yıl düşüyor. Bu da hem iç hem de dış pazarda projeleri cazip hale getiriyor. Ancak uzun vadeli projelerde maliyet kontrolü entegratörler için hala önemli bir sorun. Kur dalgalanmaları nedeniyle bir projenin yıllık bazda maliyeti yüzde 50’ye kadar artabiliyor. Buna rağmen, robotik çözümlere olan talepte bir daralma yok. Tam tersine, sanayide artık her alanda robot görmek mümkün” açıklamasında bulundu.

“Avrupa ile rekabet için dijitalleşme artık tercih değil, zorunluluk”

Endüstri 4.0 yatırımlarının geri dönüş sürelerinin önemli ölçüde kısaldığını belirten Eray Gönenli, şirketlerin rekabette öne geçmek için dijitalleşmeyi önceliklendirmesi gerektiğini vurguladı. Gönenli, “Bugün Türkiye’de iki çıkış yolumuz var: İçeride maliyetleri kontrol etmek ve markalaşmak. Ancak markalaşmak uzun bir süreç. O nedenle önceliği dijitalleşmeye ve verimliliğe vermeliyiz. Fabrikaların otomasyon seviyesini analiz edip, doğru projelerle dönüşüm sürecine girmesi gerekiyor. Dijitalleşme artık bir tercih değil, mecburiyet. Geç kalan firmalar, pazarlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı.