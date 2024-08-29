Anot Group, Yamaha’nın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yüksek teknolojili üretim tesisinde beş ayrı sektöre yönelik inovatif çözümler sunan Anot Group, yüksek segment otomasyon çözümlerinin kullanımını artırmak hedefiyle Yamaha Robotics Emea ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın Türkiye pazarında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Anot Group Yönetim Kurulu Üyesi Eray Gönenli, "Anot Group olarak farklı sektörlerdeki distribütörlüklerimiz ve otomasyon alanında birçok partnerliğimizin ardından Yamaha’nın robotik ürün tarafında iç pazardaki tek yetkili distribütörü olduk. Anlaşma kapsamında kendi uzmanlığımız olan robotik alanında manyetik konveyör, scara robotlar ve servo motorlu eksenler odak noktamız olacaktır. Bu iş birliği firmamız için farklı sektörlerde ve alanlarda yeni iş fırsatları yaratmasının yanı sıra ülke endüstrisinde yüksek segmentte otomasyon çözümlerinin kullanım ve yaygınlaşmasına da ciddi katkı sağlayacaktır” diye konuştu. Robotik alanda uzun yıllardır Kuka ile de partnerlikleri bulunduğundan bahseden Gönenli, 6 eksen robot teknolojilerinde Türkiye’de lider konumdu bulunan Kuka ile her geçen gün işbirliklerini artırarak büyük ölçekli projeleri hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

İhracatta katma değeri artırmayı hedefliyor

Grup şirketlerinden Anot Mekatronik&Robotik ile endüstriyel robot uygulamalarında müşteri ihtiyaçlarına göre yüksek teknoloji robotik sistemler tasarladıklarını aktaran Eray Gönenli, yazılım, mekanik ve robotik entegrasyonların birlikte tasarlandığı üretim süreçlerini sürdürülebilir hale getirip otomatikleştirerek verimliliği maksimize ettiklerini belirtti. Esnek robotik süreçleri müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek paketleme, yükleme, taşıma, montaj, kaynak gibi endüstrinin önemli noktalarında kritik görevler üstlendiklerini açıklayan Gönenli, “Önümüzdeki dönemde otomasyon ve robotik alanda büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Sadece Türkiye’de değil yurtdışında da birçok ülkede projelerimiz hali hazırda devam ediyor. Özellikle ihracatta katma değeri arttırmak en büyük hedefimiz. Ayrıca farklı markalarla Yamaha ile olan distribütörlük benzeri yeni anlaşmalar yapmayı amaçlıyoruz” dedi.