Anot Group'tan yüzde 70 ihracat hedefi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Yazılım, otomasyon, talaşlı imalat, sac işleme ve plastik enjeksiyon proseslerini tek çatı altında barındıran Anot Group, geçen yıl devreye aldığı tam entegre yeni fabrika yatırımıyla üretim kapasitesini önemli ölçüde artırarak üç haneli büyüme yakaladı. Katma değeri yüksek ürünleriyle uluslararası pazarda rekabet gücünü artıran firma, ihracat oranını kısa vadede yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor.

Eskişehir’de 5 ayrı sektörde faaliyet gösteren Anot Group, 32 bin metrekarelik yüksek teknolojili üretim tesisinde birçok sektöre yönelik inovatif çözümler sunuyor. Grup bünyesindeki beş ayrı şirketten biri olan Anot Endüstri ile elektrik, endüstriyel otomasyon, mekatronik ve robotik alanında hizmet verdiklerini belirten Anot Group Yönetim Kurulu Üyesi Eray Gönenli, bir diğer lokomotif şirketleri Anot Makina ile dünyanın önde gelen markaları için ocak ve fırın düğmeleri üretimi yaptıklarını söyledi. 40 yılı aşkın tecrübelerini nihai ürüne yansıttıklarını açıklayan Gönenli, yüksek kalite standartlarına sahip davlumbaz üretimini de gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Yeni lojistik merkezle yatırımlarını sürdürecek

Son 5 yılda önemli yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Gönenli, “42’si mühendis olmak üzere 200’ü aşkın istihdam sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl gelişmiş otomasyon altyapısına sahip tam entegre yeni fabrikamızı devreye aldık. Ayrıca yeni tezgah yatırımlarıyla makine parkurumuzu genişlettik. Birçok robotik makineyi kendi bünyemizde üreterek üretim sürecimize entegre ettik. Son olarak Eskişehir OSB’deki mevcut fabrika alanımıza lojistik merkez kurarak yılsonuna kadar hizmete almaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

47 ülkede beyaz eşya, otomotiv, havacılık, geri dönüşüm, yapı malzemeleri gibi birçok sektörde faaliyet gösteren tesisin otomasyon süreçlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Eray Gönenli, bunun yanı sıra davlumbaz ve ocak fırın düğmesi ihracatı da yaptıklarını açıkladı. İspanya, Almanya, Tunus, ABD, Romanya, Polonya, Pakistan, Tayland, Güney Afrika, Rusya, Brezilya, Arjantin, İtalya, Katar, Mısır ve Pakistan’a ürünlerini gönderdiklerini vurgulayan Gönenli, “Kısa vadede bu pazarlarımızı genişleterek ihracat oranımızı yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunlara ek olarak özellikle katma değeri yüksek ve yüzde yüz ithal edilen ürünleri üretmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Beyaz eşyada toparlanma 2024’ün ikinci çeyreğinde başlar”

Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği’nde (BEYSAD) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendiğini sözlerine ekleyen Eray Gönenli, sektöre yönelik şu değerlendirmelerde bulundu: “Beyaz eşya sektörü bu yıl ne yazık ki beklentilerin altında seyretti. Bunun ana sebebi hem dünyada enflasyon sebepli taleplerin düşmesi hem de pandemi döneminde talebin öne çekilmesidir. Özellikle pandemi döneminde ana ve yan sanayiler olarak rekorlar kıran yıllar yaşadık ve ciddi yatırımlar yaptık. Ne yazık ki şu anda bütün sektör bu artan kapasiteyi doldurmakta sıkıntı yaşıyor. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 2024’ün ikinci çeyreğinde normalleşme yaşanacağını ön görüyoruz.”