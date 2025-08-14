ATÜ, Antalya Havalimanı’nda 5 yeni mağaza açtı

TAV Havalimanları ve Unifree Duty Free/Gebr. Heinemann iştiraki olan ATÜ Duty Free, Antalya Havalimanı'ndaki operasyonunu yeni mağazalarla genişletti.

Nisan ayında T2 Dış Hatlar Terminali gidiş katında ana duty free mağazası, özel konsept markaları Luxury Square ve Old Bazaar’ın yanı sıra geliş katında iki mağazayla başladığı operasyonu iki katına çıkartıyor.

Antalya’daki toplam operasyon alanını 12 bin metrekareye çıkaracak

Terminal 1 ve Terminal 2’de geliş ve gidiş katlarındaki duty free mağazaları ve busgate gümrüksüz satış mağazasında faaliyetine başlayan ATÜ Duty Free, kasım sonuna kadar yenileyerek açacağı mağazalarla birlikte Antalya’daki toplam operasyon alanını 12 bin metrekareye çıkaracak.

"Yolculara dünya standartlarında bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyoruz"

ATÜ Duty Free İcra Kurulu Başkanı Ersan Arcan, "Antalya Havalimanı'ndaki operasyonumuzu genişleterek, yolculara dünya standartlarında bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Antalya Havalimanı’ndaki genişletme projesiyle birlikte terminal kapasitesi ikiye katlandı, ticari alanlar ise yaklaşık üç katına çıktı. Antalya'nın turizmdeki gücünü ve havalimanındaki kapasite artışını göz önünde bulundurarak, ziyaretçilerimize kültürel zenginliğimizi yansıtan ürünlerden ve dünyanın en seçkin markalarına ulaşan geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz ve yolcularımızın seyahat deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.