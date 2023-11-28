Antalya Leather&Fur Fashion Fuarı için geri sayım başladı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen Leather&Fur Fashion Fuarı, sektördeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getiriyor.

Sektör ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği fuar, 20'nin üzerinde ülkeden katılım ve 1200'ün üzerinde katılımcıyla kapılarını 11. kez açmaya hazırlanıyor. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı yüzde 4,6 oranında düşüşle 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, deri ve kürk konfeksiyon grubu ise 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4 artış kaydederek, 202,3 milyon dolarla deri ve deri mamulleri ihracatından yüzde 12,5 pay aldı.

Kesintisiz devam eden tek fuar

Fuarın, pandemi dahil kesintisiz devam ettiğinin altını çizen Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun; Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Amerika, Almanya, Fransa dahil olmak üzere 20'yi aşkın ülkeden katılımcı beklediklerini belirtti. Dursun, "Fuara tamamı yabancı 1200'ün üzerinde katılımcı bekliyoruz.” dedi.

Sektörün yüzde 50 cirosu fuardan geliyor

Türkiye'den 70 firmayla fuara katılacaklarını kaydeden Fatih Dursun, “Şu anda rezervasyonu yapılan 13-14 ülke var ama fuar sonunda 20-21 ülkeyi her sene buluyoruz. Deri konfeksiyon sektörünün yüzde 50 cirosu buradan geliyor." dedi.

En büyük pazarlarının Rusya ve Ukrayna olduğunu dile getiren Dursun, "Savaşın başlamasıyla Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargo uygulaması Türkiye'nin önünü açtı. Her iki ülke ile olan ticaretimiz arttı. İlişkilerimizin iyi olması bu pazarlarda varlığımızı arttırmamızı sağladı.

Sonuçta iki ülke savaşta, şu an normal alması gereken malın zaten yüzde 50’sini alıyorlar. Ne kadar ilişkilerimiz iyi olsa bile savaş durumundan dolayı ilk etkilenen sektörlerin başında deri sektörü oldu." ifadelerini kullandı.

“Ürün çeşitliliği arttı”

Değişen iklim koşullarına göre ürün çeşitliliğini artırdıklarını kaydeden Dursun, "Biz 70 grama, 100 grama ceket satabiliyoruz. 20 derece, 18 derecelerde giyilebilecek ürünlerimiz var. İhracat rakamlarımızda da ince mal satışları kalın mal satışlarını geçmeye başladı, sanayimiz buna adapte oluyor zaten. Daha ince daha hafif ürünlere ağırlık veriyoruz ve talep o şekilde geliyor." dedi.

Kore, Latin Amerika ve Brezilya'nın hedef pazarlar içinde olduğunu belirten Dursun, "Pazarlama konusunda olabilecek bütün pazarları zorluyoruz. Bizim esas ana pazarlarımız Kuzey Ülkeleri, Avrupa'nın soğuk geçen yerleri, Rusya, Ukrayna. Rusya'daki azalmayı ikame edebilecek tek ülke Amerika. Amerika pazarını çok zorluyoruz." dedi.