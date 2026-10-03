Anthropic 2 trilyon dolarlık halka arza hazırlanıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Anthropic 2025'te gelirini 12 kat artırarak 4,6 milyar dolara yükseltti. Claude modellerine yönelik kurumsal talep ve abonelik tarafındaki büyüme bu yükselişte etkili oldu.

Maliyetler zararı 42 milyar dolara taşıdı

Büyümeye rağmen altyapı harcamaları bilançoya baskı yaptı. Model eğitimi için yapılan çip ve veri merkezi yatırımları nedeniyle net zarar 42 milyar dolar olarak kaydedildi. Sektörde benzer ölçekte yatırım yapan şirketlerde de aynı tablo görülüyor.

Gözler New York'ta

Amazon ve Google'ın desteklediği Anthropic'in arzı, yılın en büyük teknoloji işlemlerinden biri olarak görülüyor. Hisse adedi ve fiyat aralığı henüz açıklanmadı. 9 Kasım'daki işlemin, yapay zeka hisselerine yönelik ilgiyi artırması bekleniyor.

Bu hamle, OpenAI'nin 6,6 milyar dolarlık ikincil satışla dünyanın en değerli start-up'ı konumuna yükselmesinin hemen ardından geldi. Yapay zeka yarışının artık sadece ürün tarafında değil, sermaye piyasalarında da yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor.