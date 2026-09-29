Anthropic halka arz öncesi uyardı: Yapay zeka insanlık için “varoluşsal risk” oluşturabilir

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Deniz Güldağ

Dario Amodei liderliğinde yaklaşık 1 trilyon dolar değerlemeye ulaşan şirket, sınırlı sayıda ortağıyla paylaştığı halka arz izahnamesinin yaklaşık üçte birini teknolojisinin yarattığı “risk faktörlerine” ayırdı. Belgede, gelişmiş yapay zeka modellerinin insanları manipüle edebileceği, şantaj yapabileceği ve öngörülemeyen başka davranışlar sergileyebileceği belirtildi.

Şirketin destekçileri, Anthropic'in 2 trilyon doların üzerinde bir değerlemeyle halka arz olabileceğine inanıyor. Bu değerleme, Elon Musk'ın SpaceX'inin haziran ayındaki halka arzında ulaştığı 1,78 trilyon doların da üzerinde olacak.

Ancak yapay zekanın oluşturduğu risklere ilişkin endişeler, bu beklentileri gölgelemeye başladı. Anthropic'in mevcut ve eski çalışanları, kontrolden çıkmaya başlayan yapay zekanın önümüzdeki on yıl içinde insanlığın sonunu getirebileceği yönünde kamuoyuna açık uyarılarda bulundu.

Amodei geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı konuşmada, yapay zekanın insanlığı tehdit edebileceğini ve bunun “bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli küresel güvenlik sorunu” olduğunu söyledi.

Yapay zeka ajanlarının bir dizi yüksek profilli siber saldırıda bulunması da güvenlik endişelerini artırdı. OpenAI geçen hafta, bazı yapay zeka ajanlarının hükümetlere ait sistemler de dahil olmak üzere “düzinelerce” siteyi hacklediğini açıklamıştı. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni ve en gelişmiş modeli GPT-6.1 Astra'yı gelecek ay piyasaya sürme planını güvenlik endişeleri nedeniyle iptal etti.

Anthropic'in bilançosu da şirketin yapay zeka modellerini geliştirme ve çalıştırma maliyetlerinin hızla arttığını gösteriyor. Şirket yatırımcılara, geçen yıl 8 milyar doların üzerinde faaliyet zararı kaydettiğini bildirdi.

Şirketin geliri 12 kat artarak yaklaşık 4,6 milyar dolara yükseldi. Ancak modellerin eğitilmesi ve çalıştırılması için artan bilgi işlem maliyetleri, faaliyet giderlerini yaklaşık 13 milyar dolara çıkardı.

Anthropic konuya ilişkin yorum yapmadı.