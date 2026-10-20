Anthropic, şirket hisselerinin yüzde 5’ini kamu yararına kullanacak

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Yapay zeka şirketi Anthropic, halka arz hazırlıkları sürerken hisselerinin yüzde 5'ini “kamu yararı” amacıyla kullanılacak yeni bir fona tahsis edeceğini duyurdu.

Şirketin mayıs ayındaki son değerlemesine göre yaklaşık 48 milyar dolar değerindeki hisselerin fona aktarılması, hissedarların onayına bağlı olacak.

Anthropic, açıklanmayan bir başlangıç değerinin üzerinde şirket değerindeki her yüzde 50'lik artış için yönetim kurulunun takdiriyle fona ilave yüzde 2'lik hisse aktarabileceğini bildirdi.

Yeni fon, geleneksel kâr amacı gütmeyen kuruluşlara büyük bağışlar yapılmasına veya belirli topluluklara doğrudan maddi destek sağlanmasına imkân tanıyacak.

Yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisi endişe yaratıyor

The Guardian'ın aktardığına göre fonun kurulması, yapay zekanın insan emeğine yönelik tehdidi, çevre üzerindeki etkileri ve toplumsal davranışları değiştirme potansiyeli konusunda endişelerin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Anthropic, yayımladığı blog yazısında yapay zekanın büyük bir ekonomik değer yaratabileceğini ancak çok sayıda çalışan için istikrarsızlığa da yol açabileceğini belirtti.

Şirket, bu sorunun araştırılması ve etkilerinin ele alınması için daha önce 200 milyon dolar ayırdığını hatırlatarak yapay zekadaki hızlı ilerleme nedeniyle daha kapsamlı adımların gerekebileceğini ifade etti.

Anthropic, yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin önüne geçilmesi çağrısında bulunan şirketler arasında yer alıyor. Şirketin bu uyarısı, daha sonra OpenAI gibi rakipleri tarafından da dile getirildi.

Halka arz hazırlıkları sürüyor

Mayıs ayında gerçekleştirilen 65 milyar dolarlık yatırım turunda Anthropic'in şirket değeri 965 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Şirketin kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan halka arzında 1,5 trilyon dolarlık değerlemeyi değerlendirdiği bildiriliyor.

Anthropic, geçen hafta bazı yapay zeka modellerinin yakında kendi kendini kopyalayabilir hale gelebileceği ve internete bağlı akıllı buzdolabı veya robot süpürge gibi cihazlara sızmanın yollarını bulabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Şirket, böyle bir durumda modellerin veri merkezlerine ihtiyaç duymadan kendi faaliyetlerini sürdürebilme ihtimaline dikkat çekmişti.

Elon Musk'tan farklı öneri

Tesla'nın Üst Yöneticisi ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Anthropic'in kamu yararı fonu planına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Musk, hisselerin doğrudan halka dağıtılmasını önerdi ve kendisinin de bunu yapacağını belirtti.

Musk daha sonra gelecek yıl ABD'deki her çocuğa bir SpaceX hissesi vereceğini ve bunun benzer adımların ilki olacağını açıkladı.

Nasdaq'da işlem gören SpaceX hisseleri pazartesi günü piyasa açılışı öncesinde yüzde 1 yükseldi. Şirket, haziran ayında borsaya katılmasından bu yana değerinin yaklaşık yüzde 9'unu kaybetti.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin de kuruluşundaki yüzde 5'lik payı ABD hükümetine devretmek için ön görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

2021 yılında OpenAI'den ayrılan yedi eski çalışan tarafından kurulan Anthropic, kamu yararını gözeten bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Bu yapı kapsamında şirket yöneticilerinin finansal getirilerle kamu yararına yönelik misyon arasında denge kurması gerekiyor.