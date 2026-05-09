Anthropic ve Akamai arasında 1,8 milyar dolarlık dev yapay zeka anlaşması

Anthropic’in bu hamlesi, sadece bir kapasite artırımı değil, yapay zeka modellerinin çalışma prensibinde önemli bir değişim anlamına geliyor. Genellikle merkezi dev veri merkezlerinde eğitilen modellerin aksine, bu anlaşma çıkarım aşamasının, Akamai’nin 4.200’den fazla lokasyona yayılan dağıtık ağında gerçekleşmesini sağlayacak. Bu durum, özellikle kodlama ve kurumsal otomasyon gibi hızın kritik olduğu alanlarda Claude kullanıcılarına çok daha seri bir deneyim sunulmasının önünü açıyor. Akamai CEO’su Tom Leighton, bu iş birliğinin şirket tarihindeki en büyük sözleşme olduğunu belirterek, yapay zeka ekonomisinin yeni bir aşamaya geçtiğini vurguluyor.

Akamai hisselerinde yapay zeka dopingle gelen rekor yükseliş

Anlaşmanın mali boyutu ve yedi yıllık uzun vadesi, finans piyasalarında da deprem etkisi yarattı. Haberin duyulmasıyla birlikte Akamai Technologies hisseleri tek bir seansta %27’nin üzerinde değer kazanarak tarihi zirvelerinden birini gördü. Yatırımcılar, Akamai’nin geleneksel içerik dağıtım (CDN) işinden çıkarak yapay zeka altyapı sağlayıcılığına evrilmesini büyük bir güvenle karşıladı. Şirketin bulut altyapı hizmetleri gelirlerinin bir önceki yıla göre %40 artış göstermesi, bu 1,8 milyar dolarlık imzanın tesadüf olmadığını, aksine planlı bir dönüşümün en büyük meyvesi olduğunu kanıtlıyor.

Anthropic’in agresif büyüme stratejisi ve yeni ortaklıklar

Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı yıllık gelir ve kullanımda 80 katlık büyüme verisi, şirketin neden bu kadar agresif bir altyapı arayışında olduğunu açıklıyor. Şirket, sadece Akamai ile sınırlı kalmayıp, Google ve SpaceX gibi devlerle de milyarlarca dolarlık bilişim ve yonga anlaşmaları yaparak kaynaklarını çeşitlendiriyor. Yapay zeka modellerini 'insanlık için güvenli' kılma misyonuyla yola çıkan Anthropic, bu devasa yatırımlarla kapasite darboğazını aşarak, kurumsal pazarda OpenAI ve Google gibi rakipleriyle girdiği amansız yarışı bir üst seviyeye taşıyor.