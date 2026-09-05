Anthropic’in halka arzı ertelendi

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Anthropic’in halka arz sürecinde takvim ötelendi. Konuya yakın kaynaklara göre, yapay zeka şirketinin halka arz için yatırımcılarla pazarlama sürecine en erken ekim ortasında başlaması, işlemin ise kasım ayındaki ABD ara seçimlerinden önce tamamlanması bekleniyor.

Şirketin halka arz izahnamesini gelecek hafta kamuoyuna açıklayabileceği belirtiliyordu. Ancak Reuters’e bilgi veren kaynaklara göre, bu adımın artık eylül sonuna kadar atılması beklenmiyor. Planların ve takvimin değişebileceği de vurgulandı.

Değerleme 2 trilyon dolara ulaşabilir

Takvimdeki değişiklik, bazı yatırımcıların 2 trilyon dolara ulaşabileceğini öne sürdüğü halka arzı da ileri bir tarihe taşıdı.

İşlem gerçekleşirse şimdiye kadar denenmiş en büyük halka arzlardan biri olacak ve hızla büyüyen yapay zekâ sektörüne yönelik halka açık piyasa talebi açısından önemli bir sınav niteliği taşıyacak.

15 milyar dolarlık finansman için çalışıyor

Halka arz sürecinin bir parçası olarak Anthropic’in 15 milyar dolarlık döner kredi imkânını sonuçlandırmaya çalıştığı belirtildi.

Bu finansmanın tamamlanmasının ardından, finansmana katılan bankalardaki analistler dahil olmak üzere analistlerin şirket yönetimiyle görüşmesi bekleniyor.

Analist toplantılarında süre kısalabilir

Şirketler genellikle analist toplantıları ile halka arz izahnamesinin yayımlanması arasında birkaç haftalık süre bırakıyor.

Ancak kaynaklardan birine göre, analistlerin Anthropic’i halihazırda yakından tanıması nedeniyle bu sürenin daha kısa tutulması bekleniyor.