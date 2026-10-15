Anthropic'ten dev sıçrama: Alphabet ve Meta'yı geride bıraktı

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ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, gelirlerindeki hızlı artışla teknoloji sektörünün önde gelen şirketlerinin kuruluş dönemlerindeki büyüme performanslarını geride bıraktı.

Motley Fool'da yayımlanan analize göre, 2021 yılında kurulan Anthropic, henüz altıncı yılına girmeden ulaştığı gelir büyüklüğüyle dikkat çekti.

Claude sohbet robotu ve yazılım geliştirme aracı Claude Code'un arkasındaki şirketin gelirlerindeki artış, yapay zeka uygulamalarına yönelik talebin ulaştığı boyutu da ortaya koydu.

Üç aylık gelir 16,8 milyar dolara yükseldi

Anthropic'in üçüncü çeyrek geliri, ikinci çeyrekteki 11,5 milyar dolar seviyesinden 16,8 milyar dolara çıktı. Böylece şirketin çeyreklik geliri yaklaşık yüzde 46 arttı.

Şirket, geçen yılın aynı dönemine ilişkin gelir verilerini açıklamadı. Ancak Motley Fool'da yer alan analizde, yıllık gelir artışının yüzde 1.000'e yaklaşmış olabileceği tahmin edildi.

Anthropic'in üçüncü çeyrek gelirinin yıllıklandırılmasıyla hesaplanan gelir büyüklüğü ise yaklaşık 67 milyar dolara ulaştı.

Analizde, bu tutarın ABD'nin gelir bakımından en büyük 100 şirketi arasına girmek için yeterli olabileceği belirtildi.

Alphabet ve Meta ile büyüme karşılaştırması

Anthropic'in ulaştığı gelir seviyesi, teknoloji sektörünün iki büyük şirketi Alphabet ve Meta'nın kuruluşlarından sonraki büyüme hızlarıyla karşılaştırıldı.

Analize göre Alphabet'in yıllık gelirinin 65 milyar dolar seviyesine ulaşması yaklaşık 16 yıl, Meta'nın ise yaklaşık 15 yıl sürdü.

Her iki şirketin de kuruluşlarından beş yıl sonraki yıllık gelirlerinin 1 milyar doların altında kaldığı kaydedildi.

Anthropic'in daha kısa sürede ulaştığı gelir büyüklüğü, yapay zeka sektöründeki hızlı ticarileşmenin göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.

Halka arz öncesinde karlılık açıklaması

Financial Times'ın haberine göre Anthropic, olası halka arzı öncesinde yatırımcılarla özel olarak gerçekleştirdiği bir toplantıda düzeltilmiş bazda kârlılığa ulaştığını bildirdi.

Ancak şirketin söz konusu kârlılık hesabında hangi kalemleri dikkate aldığına ve hangi maliyetleri hariç tuttuğuna ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

Bu nedenle açıklanan düzeltilmiş kârlılığın, şirketin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre net kâr elde ettiği anlamına gelip gelmediği netlik kazanmadı.

Büyümenin merkezinde Claude ve Claude Code var

Anthropic, yapay zeka sektöründeki bazı büyük şirketlerden farklı olarak çip veya veri merkezi altyapısı satışı yerine doğrudan bireysel kullanıcılara ve işletmelere yönelik yapay zeka ürünleri geliştiriyor.

Şirketin başlıca ürünleri arasında Claude sohbet robotu ve yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan Claude Code bulunuyor.

Analizde, Anthropic'in gelirlerindeki hızlı yükselişin, yapay zeka teknolojilerine yönelik talebin yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmadığını, doğrudan kullanılan uygulama ve hizmetlere de güçlü biçimde yansıdığını gösterdiği ifade edildi.