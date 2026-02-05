Aon, 2025 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı

Analitik veriler ışığında Risk Sermayesi ve İnsan Sermayesi konularında global deneyimi ve yerel ihtiyaçlara uygun çözümleri ile 120’den fazla ülkede müşterilerine hizmet veren Aon, 31 Aralık 2025’te sona eren dördüncü çeyrek ve yıl geneline ait finansal sonuçlarını paylaştı. Şirketin birçok finansal göstergede kaydettiği güçlü performans, büyüme stratejilerinin başarısını ve operasyonel verimliliğini açıkça ortaya koydu.

Aon’un organik büyümesi gelirleri destekledi

Aon’un dördüncü çeyrek toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 4,3 milyar dolara çıktı. Yeni iş kazanımları ve güçlü müşteri bağlılığıyla sağlanan yüzde 5’lik organik büyüme ile döviz kurlarının yüzde 2 oranındaki olumlu etkisi bu artışta belirleyici oldu. Yıl genelinde Risk Sermayesi gelirleri yüzde 7 artışla 171 milyon dolar yükselerek 2,7 milyar dolara ulaşırken, İnsan Sermayesi gelirleri ise yüzde 1 düşüşle 16 milyon dolar azalarak 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2025 yılının tamamını kapsayan toplam geliri ise önceki yıla göre yüzde 9 artışla 17,2 milyar dolara ulaştı. Bu büyümede yüzde 6’lık organik gelir artışı belirleyici olurken, satın almalar yüzde 2 oranında katkı sağladı; döviz kurlarındaki yüzde 1’lik olumlu etki de sonuçları destekledi.

"Türkiye’de de 30 yıllık yerleşik tecrübemizle çift haneli büyümeye 2026 yılında da devam edeceğiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Aon Türkiye CFO'su Canan Ödemiş, “2025 yılı finansal performansımız, müşteri odaklı büyüme yaklaşımımızın, Aon’un analitik güce dayalı stratejisinin ve operasyonel yetkinliğimizin somut bir göstergesi oldu. Yeni dönemde de aynı kararlılıkla değer yaratmaya, riskleri yönetilebilir kılmaya ve müşterilerimizin sürdürülebilir başarısına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Özellikle teknolojik altyapımıza yaptığımız yatırımlarımızla 3 yıllık büyüme stratejimizin son yılına güçlü bir şekilde başladık. Türkiye’de de 30 yıllık yerleşik tecrübemizle çift haneli büyümeye 2026 yılında da devam edeceğiz.” dedi.